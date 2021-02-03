Gündem Bakan Varank Gündemi üretim ve ihracatta tutacağız
ANKARA

Bakan Varank: Gündemi üretim ve ihracatta tutacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, "Öncü göstergeler, imalat sanayimizin yıla güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor. Gündemi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti: "Tüm öncü göstergeler, imalat sanayimizin 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Türkiye üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak."

  • Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, ocakta yıllık bazda İSO/İHS Markit PMI endeksi yüzde 6, ihracat yüzde 2,5 ve organize sanayi bölgelerinde elektrik tüketimi yüzde 6,1 arttı.

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