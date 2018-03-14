Diyarbakır turistte hedef büyüttü

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları, İçkale Müze Kompleksi, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, peygamber makamları ve türbeler gibi zengin tarihi ile kültürel potansiyele sahip Diyarbakır, bu potansiyeli huzur ve güven ortamı ile taçlandırdı.

Tarihte onlarca medeniyete ev sahipliği yapan, zengin kültürel dokusuyla ziyaretçilerini hayran bırakan Diyarbakır, bu yıl turizmde atağa geçti.

Kentin açık hava müzesi Sur ilçesinde terör saldırılarında zarar gören birçok tarihi yapının devletin aktardığı kaynakla eski haline kavuşturulması meyvelerini verdi.

Turizm işletme belgeli otel kayıtlarına göre önceki yıl 119 bin 310'u yerli, 3 bin 235'i yabancı turist kenti ziyaret ederken, geçen yıl bu rakam yerli turistte 264 bin 908'e, yabancı turistte ise yaklaşık 4 kat artışla 11 bin 235'e ulaştı.

Diyarbakır'da bu yıl 1 milyon turistin ağırlanması hedefleniyor.

Yerli turistte önceki yıla göre geçen yıl yüzde 122, yabancı turistte ise yüzde 247 artış sağlanan kent bu yıl hedeflenen 1 milyon turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

"İnşallah 1 milyonu da aşacağız"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp, yaptığı açıklamada, peygamberler, sahabeler ve medeniyetler şehri Diyarbakır'ın aynı zamanda ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin her yönüyle zengin bir tarihi ve kültürü barındırdığını ifade eden Alp, güvenlik endişeleri nedeniyle turizm verileri açısından ise beklenen seviyede olmadığını belirtti.

Alp, kentin huzur ve güven ortamına kavuştuğunu aktararak, "Bu yıl büyük çaba sarf ediyoruz. Bu güven ortamı ve kentin bu havası ile inşallah 1 milyonu da aşacağız." dedi.

Yabancı turistte yaklaşık 4 kat artış

Diyarbakır Otelciler Derneği Başkanı Havva Doğan ise son verilere göre 2016'ya göre 2017 yılında turist sayısında yüzde 100'ün üstünde bir artış yaşandığını anlatarak, yabancı turist sayısının yaklaşık 4 kat artmasının önemine değindi.

"Herkes için artık huzurlu bir ortam var Diyarbakır'da. Ziyaretçilere memnun kalacaklarını, mutlu ve huzurlu ayrılacaklarının garantisini sunuyoruz" ifadesini kullanan Doğan, kentte çoğunluğu 4 ve 5 yıldızlı 4 bin 460 yatak kapasiteli 29 turizm belgeli otelin bulunduğunu ve birçoğunun da konforlu hizmet verdiğini kaydetti.

"Kentin tüm dinamikleri el ele vermiş durumda"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Diyarbakır Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, bölgeye yapılan ziyaretlerle kent üzerindeki negatif algının ortadan kalktığını belirtti.

Geçen yıl turizm rakamlarının yüzlerini güldürdüğünü ve gelecek için daha çok çalışma konusunda hırslandıklarını aktaran Akyıl, bu yıl sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ile kuruluşlarınca oluşturulan Diyarbakır Turizm Platformu ve TÜRSAB Bölge Başkanlığı olarak ciddi organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi.

Diyarbakır'da bu yıl 1 milyon turistin ağırlanması hedefleniyor.

Esnaf da 2018'den umutlu

Sur ilçesinde esnaf Ömer Çiçek, geçen yıl kentte turizmde hareketliliği hissettiklerini belirtti.

Hazreti Süleyman Camisi'nin çevresinde yapılan düzenlemenin ilgi gördüğünü, çevre illerden bile gelenlerin olduğunu dile getiren Çiçek, "2018 için bunu daha da yaygınlaştırmak gerekiyor. Sur'un daha da tanıtılması lazım. Bunlar olursa eminim turist patlaması olur. Zamanla olumsuz algı yıkılıyor. İnsanlar gelip gördükten sonra gittiklerinde anlatıyorlar. Görmeyenler de gelip görmek istiyor.İnsanların Diyarbakır'a akın etmesini bekliyoruz. Sur esnafı olarak 2018'den umutluyuz." sözlerine yer verdi.

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