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Ekonomi Diyarbakırda petrol aramaya devam edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Diyarbakır'da petrol aramaya devam edilecek

Diyarbakır'da bulunan petrol arama sahasının ruhsat süresi uzatıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı söz konusu kararın, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Diyarbakır ili sınırları içerisinde kalan petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 42 bin 201 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 26.05.2020 tarihinden 26.05.2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

  • Söz konusu kararın, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığı belirtildi.

TP, sahanın genişletilmesi için bu yıl 23 Mart'ta Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştu.

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