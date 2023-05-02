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Ekonomi

Doğal gaz fiyatlarına ilişkin müjdeler peş peşe geliyor: Yüzde 63 indirim yapılacak

Türkiye'nin yerli ve milli doğal gazını Karadeniz'de bulup çıkarması ve ulusal sisteme bağlamasının ardından doğal gaz fiyatlarına ilişkin müjdeler birer birer gelmeye başladı. Konutta ücretsiz kullanım ve indirimin ardından sanayide kullanılan doğal gaza da yüzde 63,63 indirim geldi.

08:58 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazının ulusal sisteme bağlanmasına ilişkin yapılan programda konutlarda kullanılacak doğal gazın bir ay boyunca bedava olacağını, bunun dışında da bir yıl boyunca geçerli olmak üzere her ay 25 metreküplük gazın konutlara bedava verileceğini duyurmuştu.


BOTAŞ ise bugün sanayide kullanılan ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazda indirim yapıldığını açıkladı.

1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sanayide kullanılan doğal gazda yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında, elektrik üretimi amacıyla kullanılan doğal gazda ise yüzde 51.52 oranında indirim yapıldığı açıklandı.


BOTAŞ'tan yapılan açıklama şöyle:

Kuruluşumuzun Doğal Gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa Fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.


Bu kapsamda, 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Diğer taraftan 2022 Ekim ayı esas alındığında, Sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla %52,43 ile %63,63 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise %51,52 oranında indirim yapılmıştır.


Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında Konutlarda Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.






#Doğal gaz indirim
#Sanayi gaz indirimi
#Botaş
#Karadeniz gazı
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