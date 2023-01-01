Ekonomi Doğal gaz hattında tek rota hedefi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal gaz hattında tek rota hedefi

Doğu Akdeniz'de doğal gaz rezervi arama çalışmalarını sürdüren Türkiye aynı zamanda İsrail ve Mısır'ın elindeki enerji kaynaklarının Batı'ya ulaştırılmasında kullanılan tek rota olma özelliğini de koruyor.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Doğal gaz hattında tek rota hedefi
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Karadeniz'de 1 trilyon dolar değerinde doğal gaz rezervi bulmasıyla birlikte uluslararası piyasalarda ön alan Türkiye, yalnız yeni kaynakların keşfiyle değil küresel enerji akışının geçiş noktası olmasıyla da rakiplerine fark atıyor. Türkiye, bir yandan Doğu Akdeniz'de doğal gaz rezervi arama çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da İsrail ve Mısır'ın elindeki enerji kaynaklarının Batı'ya ulaştırılmasında kullanılan tek rota olma özelliğini de koruyor. TANAP ve Türk Akım ile güçlü bir enerji altyapısına sahip olan Türkiye, İsrail'in Leviathan'dan Mısır'ın da Tamar'dan çıkardıkları doğal gazı, Avrupa'ya ulaştırmak için tek seçenek. Bu noktada, Suriye ile başlatılan normalleşme sürecinde enerjinin kritik rolü öne çıkıyor. Suriye iç savaşı öncesinde BOTAŞ'ın da yapım sürecinde yer aldığı Arap Doğalgaz Boru Hattı'nın yarım kalan Humus-Kilis bölümünün tamamlanması halinde Doğu Akdeniz'deki tüm gaz rezervinin TANAP'a bağlanması mümkün hale gelecek. Bu sayede Filistin'in Gazze açıklarındaki iki gaz yatağı da küresel enerji hattına bağlanmış olacak.

ŞAM İLE NORMALLEŞME KRİTİK ÖNEMDE

Bu noktada, Suriye ile Rusya üzerinden başlatılan normalleşme sürecinde enerjinin kritik rolü öne çıkıyor. Suriye iç savaş öncesinde BOTAŞ'ın da yapım sürecinde yer aldığı Arap Doğalgaz Boru Hattı'na işaret eden uzmanlar, "Humus kentine kadar ilerleyen boru hattının bölgesel barışın sağlanması halinde Kilis'teki Türk Sistemi'ne bağlanması bekleniyor" yorumunda bulunuyor. Arap Doğalgaz Boru Hattı'nın bölgedeki en hızlı harekete geçirilebilecek tek hat olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu sayede Lübnan, Ürdün ve Suriye'ye gaz sağlayan bir hattın çok daha aktif olacağına işaret etti.

AKDENİZ'DE TÜRK SİSTEMİ ÖNE ÇIKTI

2010'da Doğu Akdeniz'de doğal gaz rezervlerin keşfedilmesiyle bu kaynakların Batı'ya nasıl transfer edileceği tartışılmaya başlandı. Aynı zamanda küresel bir rekabet de başlattı. İsrail ve Yunanistan'ın ileri sürdüğü ve hayata geçirmeye çalıştığı Eastmed Boru Hattı Projesi'nin ABD'li Noble Energy ve ExxonMobil tarafından sürdürülebilir bulunmamasıyla Türk Sistemi öne çıktı. Türk Sistemi'nin Arap Doğalgaz Boru Hattı ile birleştirilmesi fikri her geçen gün küresel piyasalarda daha sık konuşuluyor.

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