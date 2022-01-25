Ekonomi Doğal gaz ithalatı kasımda yıllık bazda yüzde iki azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal gaz ithalatı kasımda yıllık bazda yüzde iki azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde iki azalarak 5 milyar 49 milyon metreküp oldu. Doğal gaz ithalatındaki düşüşte küresel gaz arzındaki aksaklıklar ve rekor fiyatlar etkili oldu.

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Haber Merkezi AA
Doğal gaz ithalatı kasımda yıllık bazda yüzde iki azaldı
Doğal gaz ithalatı kasımda yıllık bazda yüzde iki azaldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun geçen yıl kasım ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 21 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 28 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 29,6 azalırken, LNG ithalatı yüzde 135,1 yükseldi. Toplam doğal gaz ithalatı ise kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 5 milyar 49 milyon metreküp oldu.

Kasımda en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 617 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 833 milyon metreküple ABD, 796 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde Rusya'dan yapılan ithalat yüzde 33,6 azaldı, ABD ve İran'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 100 ve yüzde 0,7 artış gösterdi.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 3 geriledi

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi yüzde 5,6 arttı ve 4 milyar 868 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 16,1 artışla 406,8 milyon metreküp olarak belirlendi.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 3 düşüşle 1 milyar 580 milyon metreküpe geriledi. Öte yandan, 2020'nin son çeyreğinden beri devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden sağlanan elektrik üretimindeki düşüş, ağırlıklı olarak doğal gaz santralleriyle ikame edilmesine rağmen santrallerin gaz tüketimi uzun sürenin ardından ilk kez düştü.

Geçen yıl kasımda konutlardaki doğal gaz tüketimi ise yüzde 6,9 artarak 1 milyar 234 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Stoklarda 2 milyar 413 milyon metreküp gaz bulunuyor

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 azalışla 2 milyar 413 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yüzde 90,2'sini 2 milyar 176 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 9,8'ini 236,6 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama ve LNG terminallerindeki stok miktarı sırasıyla yüzde 19,9 ve 3,4 geriledi.

Doğal gaz desteği PTT üzerinden hemen alınabilecek: İşte başvuru şartları
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Bir süre önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen kömür desteklerinin yeni sene itibarıyla doğal gaz desteği olarak verileceği açıklanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu desteğin ne kadar olacağını ve başvuru şartlarını vatandaşlarla paylaştı.<br><br>
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DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?<br><br>Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, \"Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak.\" dedi.
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BAŞVURULAR BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?<br><br>İhtiyaç sahiplerine hane başına yapılan kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımının da hayata geçirileceğini hatırlatan Yanık, bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.<br><br>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürüttükleri bilgisini veren Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların yapılabileceğini, martın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin gerçekleştirileceğini anlattı.
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BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?<br><br>Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.
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DOĞAL GAZ YARDIMI NASIL YAPILACAK?<br><br>Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.
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Bakan Derya Yanık, sözlerine şöyle devam etti:<br><br>\"Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.
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SENEDE KAÇ DEFA YAPILACAK?<br><br>Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor.\"
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Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.<br><br>
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Doğal gaz desteği PTT üzerinden hemen alınabilecek: İşte başvuru şartları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kömür yardımı gibi doğal gaz yardımı da yapılacağını duyurmuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğal gaz desteği ile ilgili detayları açıkladı. Peki, Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Şartları nelerdir? İşte doğal gaz desteğine dair detaylar

Doğal gaz kesintisi ile ilgili önemli açıklama: Konutlara yansıyacak mı?
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’ye Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle, 20 Ocak tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağını açıklamıştı.
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Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yalnızca yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle kısmi kısıtlamalar olacağını açıklayan bakanlık, alınan önlemler sayesinde konutların hiçbir şekilde kesintiden etkilenmeyeceğini bildirdi.
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Doğal gaz arzında alınan önlemlerle, doğal gaz depolama tesislerinde toplam doluluk oranı da yüzde 75’leri aştı. Kış öncesi tam olarak doldurulan Tuz Gölü depolama tesisi 1 milyar metreküp, Silivri depolama tesisi ise 3.14 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip bulunuyor.
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2023'te 5.4 milyar metreküp kapasiteli Tuz Gölü gaz depolama tesisinin tamamının devreye girmesiyle birlikte yalnızca bu tesis tek başına Türkiye'nin gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayabilecek.
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Diğer tesislerle birlikte 2023 toplam gaz depolama kapasitenin ise 10 milyar metreküpe ulaşması amaçlanıyor.
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Öte yandan Ertuğrul Gazi FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) gemisi yaklaşık 110 milyon metreküp doğalgaza eşdeğer 170 bin metreküp sıvı LNG depolama kapasitesine sahip olup, depoladığı bu LNG'nin günlük 28 milyon metreküplük miktarını gazlaştırarak ulusal gaz iletim şebekesine verebiliyor.
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Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi'nin yapımı da sürüyor.
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Doğal gaz kesintisi ile ilgili önemli açıklama: Konutlara yansıyacak mı?
Doğal gaz kesintisi olacak mı? 10 gün süre ile doğal gaz akışında kesinti olacağı yönündeki açıklamaların ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İran'da doğal gaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle 10 gün kısıtlama yapılacağı duyurulmuştu. Peki doğal gaz kesintisi konutlara yansıyacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
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