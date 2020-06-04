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Doğal olan her şeye dönüş zamanı

Doğal Yaşam hepimizin ilgi alanı oldu. El emeği göz nuru , doğal ve katkısız hazırladığımız ürünlerimiz özel tasarımdır.

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Doğal Yaşam hepimizin ilgi alanı oldu.

El emeği göz nuru , doğal ve katkısız hazırladığımız ürünlerimiz özel tasarımdır.

Mumlukdan , bardak altlığı ,zigon sehbalarımız ve duvar dekor ürünlerimiz siz değerli ,ince zevk sahiplerine hitap ediyor.

Özel tasarımlarla hayallerinizi gerçekleştirebiliriz.

Birlikte yaşadığımız dünyada doğal yaşama dönüş kaçınılmaz oldu.

Yediğimizden giydiğimiz ve kullandığımız eşyalara kadar katkısız ürünler arıyor olduk.

Kütük dekorasyonda bütün ürünlerimiz doğal olarak hazırlanıyor ,katkı maddesi kullanmıyoruz.

Özellkle açık hava düğünleri tercih ediliyorken doğal ortama uygun dekorasyon ihtiyaçlarınıza cevap verebiliriz.

Selçuklular'ın ahşap işçiliğini bir sanat olarak benimsemesi, yapıların mimari elemanlarla bezenmesinden doğmuş, Osmanlılar da bunu en yüksek düzeye ulaştırmışlardır. Anadolu ahşap sanatında tercihen kullanılan ağaçlar ceviz, şimşir, ıhlamur, meşe, elma, armut ve sedir gibi yerli ağaçlarla gül ve abanoz gibi dışarıdan getirilen tropikal ağaçlardır. Osmanlı ahşap ustaları da Selçuklu ve Beylikler devri ustalarını takip ederek oyma, şebekeli oyma ve kündekârî (geçme) tekniklerine ağırlık vermişlerdir.

#kutukkdekor/ınsagram'da bizi takip etmeye devam ediyoruz.

Kütük dekorasyon

Rustik/Vintage Dekorasyon 3-7 gün arası gönderim

Havale eft Ürünler stoklarla sınırlı olup bilgi için,

Whatsapp: 0545 510 01 00

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