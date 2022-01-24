Ekonomi BOTAŞ duyurdu Doğal gaz kesintisi üç sektör için kalktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BOTAŞ duyurdu: Doğal gaz kesintisi üç sektör için kalktı

BOTAŞ, ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasını kaldırdı.

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Doğalgaz kesintisi ne zaman bitecek?
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BOTAŞ; ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasını sonlandırdı.

10 gün sürecek

BOTAŞ tarafından üreticilere gönderilen e-posta ile ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.

Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden İran'ın teknik arıza bildirerek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını kesmesi sonrasında BOTAŞ doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışını azaltma kararı almıştı.

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Doğal gaz kesintisi ile ilgili önemli açıklama: Konutlara yansıyacak mı?
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’ye Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle, 20 Ocak tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağını açıklamıştı.
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Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yalnızca yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle kısmi kısıtlamalar olacağını açıklayan bakanlık, alınan önlemler sayesinde konutların hiçbir şekilde kesintiden etkilenmeyeceğini bildirdi.
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Doğal gaz arzında alınan önlemlerle, doğal gaz depolama tesislerinde toplam doluluk oranı da yüzde 75’leri aştı. Kış öncesi tam olarak doldurulan Tuz Gölü depolama tesisi 1 milyar metreküp, Silivri depolama tesisi ise 3.14 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip bulunuyor.
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2023'te 5.4 milyar metreküp kapasiteli Tuz Gölü gaz depolama tesisinin tamamının devreye girmesiyle birlikte yalnızca bu tesis tek başına Türkiye'nin gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayabilecek.
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Diğer tesislerle birlikte 2023 toplam gaz depolama kapasitenin ise 10 milyar metreküpe ulaşması amaçlanıyor.
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Öte yandan Ertuğrul Gazi FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) gemisi yaklaşık 110 milyon metreküp doğalgaza eşdeğer 170 bin metreküp sıvı LNG depolama kapasitesine sahip olup, depoladığı bu LNG'nin günlük 28 milyon metreküplük miktarını gazlaştırarak ulusal gaz iletim şebekesine verebiliyor.
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Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi'nin yapımı da sürüyor.
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Doğal gaz kesintisi ile ilgili önemli açıklama: Konutlara yansıyacak mı?
Doğal gaz kesintisi olacak mı? 10 gün süre ile doğal gaz akışında kesinti olacağı yönündeki açıklamaların ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İran'da doğal gaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle 10 gün kısıtlama yapılacağı duyurulmuştu. Peki doğal gaz kesintisi konutlara yansıyacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...


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10 yıldır aynı yerde park halinde bulunuyordu.
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