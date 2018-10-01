Ekonomi Doğalgazda fiyat artışı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğalgazda fiyat artışı

Doğalgaz fiyatları, bugünden itibaren geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 artırıldı.

Haber Merkezi IHA
Doğalgaz fiyatlarında yüzde 9 artışa gidildi.
Doğalgaz fiyatlarında yüzde 9 artışa gidildi.

Doğalgaz fiyatlarından 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere fiyat artışına gidildi.

Buna göre, doğalgaz fiyatları bugünden geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 fiyat artışıyla tüketicilere ulaşacak.

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