Doğalgazda fiyat artışı

Doğalgaz fiyatlarından 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere fiyat artışına gidildi.
Buna göre, doğalgaz fiyatları bugünden geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 fiyat artışıyla tüketicilere ulaşacak.
Doğalgaz fiyatlarından 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere fiyat artışına gidildi.
Buna göre, doğalgaz fiyatları bugünden geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 fiyat artışıyla tüketicilere ulaşacak.
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