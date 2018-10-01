Doğalgazda fiyat artışı

Spor

Erman Toroğlu Fenerbahçe'ye teknik direktör önerdi

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olduğu maçı değerlendiren Erman Toroğlu, sarı-lacivertlilerin oyunu için "Kötü denmez, rezalet" yorumunda bulundu. Toroğlu ayrıca Fenerbahçe'ye dikkat çeken bir de teknik direktör önerisinde bulundu.