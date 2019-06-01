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Ekonomi Doğaltaş sektörü fuarların meyvelerini toplamaya başladı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğaltaş sektörü fuarların meyvelerini toplamaya başladı

Doğaltaş sektörü fuarların meyvelerini toplamaya başladı

Ege Maden İhracatçıları Birliği, bu yıl 25. kez düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri konumunda olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak Ticaret Bakanlığı desteği ile yürüttüğü URGE Projesi kapsamında gerçekleştirdiği alım heyeti organizasyonunun meyvelerini toplamaya başladı.

Haber Merkezi IHA
Türk doğaltaş sektörü 2018 yılını 1,9 milyar dolar ihracat rakamıyla geride bıraktı.
Türk doğaltaş sektörü 2018 yılını 1,9 milyar dolar ihracat rakamıyla geride bıraktı.

Yaklaşık 25 ülkeden 200’den fazla firmanın katıldığı Alım Heyeti Organizasyonu’nda, Türk firmaları 200’ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Organizasyonun doğaltaş ihracatına etkisi ihracat rakamlarına hemen yansıdı. Hindistan’a yüzde 62, Mısır’a yüzde 73, Bulgaristan’a yüzde 63, ABD’ye yüzde 38 oranında artış yaşandı.
Ticaret Bakanlığı desteği ve Ege Maden İhracatçıları Birliği koordinasyonunda Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı URGE Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği çerçevesinde yürüttüğü “İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yürütülmekte olan Fuar İzmir Yerleşkesi Buyers Lounge alanında düzenlenen ikili iş görüşmelerine Dünya’nın dört bir yanından ithalatçı firmalar katıldı.
Türk doğaltaş sektörünün 2018 yılını 1,9 milyar dolar ihracat rakamıyla geride bıraktığını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, “Bugün 2 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımızı kısa sürede katma değerli ürünlere yoğunlaşarak cumhuriyetimizin 100. Yılında 7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda yürüttüğümüz URGE projemiz kapsamında özellikle katma değeri yüksek işlenmiş doğaltaş başta olmak üzere tüm doğaltaş ürünleri ihracatını artırmak için 2017 yılından beri faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Katılımcı firmalarımıza bugüne kadar eğitimlerin yanı sıra İngiltere ve Avustralya’ya yönelik pazarlama faaliyetleri gerçekleştirerek de ihracatlarına destek olmaya çalıştık. Marble fuarı ile eşzamanlı düzenlediğimiz alım heyeti organizasyonu ile de bir taşla iki kuş vurduğumuza inanıyorum. 25 ülkeden 200’den fazla alıcıyı URGE firmalarımızla bir araya getirip hem yeni işbirliği fırsatları yaratmaları için bir platform oluşturduk hem de ülkemize gelen yabancı firma temsilcilerine Türk doğaltaşının çeşitlerini bir arada gösterme, tanıtma fırsatı bulduk” dedi.

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Hindistan, Mısır, Bulgaristan ve ABD’ye ihracatta büyük artış

Alım heyetinin doğaltaş ihracat rakamlarına da olumlu etkisinin hemen hissedildiğini belirten Kaya “Alım heyetimize Amerika, Çin Hindistan, Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden katılımcıyı davet ettik. Bu ülkelere ihracatımıza baktığımızda Ocak-Mart dönemine kıyasla Ocak-Nisan döneminde sıçrama olduğunu görüyoruz; değer bazında Hindistan’a yüzde 62, Mısır’a yüzde 73, Bulgaristan’a yüzde 63, ABD’ye yüzde 38 oranında artış yaşandı. Toplam ihracatımız da yine artış göstererek aynı dönemde yüzde 45 oranında yükseldi” şeklinde konuştu.

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