Ekonomi Doğanlar Mobilya Grubu ISO 500 listesinde yükseldi
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Doğanlar Mobilya Grubu ISO 500 listesinde yükseldi

Doğanlar Mobilya Grubu, İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması 2021 yılı sonuçlarında, 5 basamak yükselerek 323. sıraya yerleşti.

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Doğanlar Mobilya Grubu ISO 500 listesinde yükseldi
​Doğanlar Mobilya Grubu ISO 500 listesinde yükseldi.

Doğanlar Mobilya Grubu, İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması 2021 yılı sonuçlarında, 5 basamak yükselerek 323. sıraya yerleşti.

YÜKSELEN TEK ŞİRKET

Bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla, Türk mobilya sektörünün en önemli gruplarından olan Doğanlar Mobilya Grubu, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması 2021 yılı sonuçlarında net satışlar bazında mobilya sektöründe yükselen tek şirket oldu.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan: “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında yükselerek 323. sıraya gelmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının tüm sanayi kuruluşları açısından karne niteliği taşıdığını belirterek, mobilya sektöründe net satışlar bazında yükseliş gösteren tek şirketin Doğanlar Mobilya olduğunu ifade etti. Önümüzdeki yıllarda daha yukarıya çıkmak için çok çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Doğan, “bizim için hedef, ilk 100 şirket arasında yer almak olacaktır.” şeklinde konuştu.

Son dönemdeki yurt dışı atağıyla dikkatleri üzerine çeken Doğanlar Mobilya Grubu, bugün 534 noktada tüketicisiyle buluşuyor.

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