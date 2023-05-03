Doğu Karadeniz’de hasat dönemi yaklaşıyor: 'Çayınızı kendiniz toplayın para içerde kalsın' çağrısı

Doğu Karadeniz’de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi yaklaşıyor. Bölgede, 2023 yılı birinci sürgün yaş çay alım sezonunu başlamasına kısa süre kala, üreticiler de bahçelerde hasat öncesi son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Bölgede yaklaşık 204 bin üretici, bahçe temizlikleriyle çay hasadı için gerekli araç gereçlerin teminini büyük oranda tamamladı.

'Çayı kendiniz toplayın'

Rize'de de bahçelerini yabancı otlardan temizleyen üreticiler, çayın toplanma olgunluğuna ulaşmasını bekliyor. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, pandemi nedeniyle kapalı olan sınır kapısı nedeniyle Gürcistan uyruklu çay tarım işçilerinin Türkiye'ye giriş yapamadığını hatırlatarak, çayın sahiplerince toplanılması çağrısında bulundu. Erdoğan, şöyle konuştu: "Yaklaşık 100 milyon dolar yurt içinde kaldı

Bu yıl yaklaşık 1 milyon 350 bin ton yaş çay hasadı beklemekteyiz. Bu da Türkiye ve yapmayı planladığımız ihracat için yeterlidir. Gerekli hazırlıkların tamamı yapıldı. Mayıs’ın 10- 15 arası hasadın başlanması planlanıyor. Pandemi sebebiyle bölgemize yabancı işçiler gelemedi. Pandemide yabancı işçiler gelmeyince, 100 milyon dolar gibi paranın yurt dışına çıkışını engellemiş olduk. Pandeminin bu yönden bir faydası oldu. Bu yıl ise pandeminin tamamen bitmesiyle beraber, yurt içinde kalan para, yeniden yurt dışına gidebilir."

"Çayımızı biz toplayacağız"