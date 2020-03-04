Ekonomi Doğu Karadenizde Vampir kelebeği yok edecek ilaç geliştirildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğu Karadeniz'de 'Vampir' kelebeği yok edecek ilaç geliştirildi

Doğu Karadeniz'de 'Vampir' kelebeği yok edecek ilaç geliştirildi

Doğu Karadeniz'de, son yıllarda görülmeye başlanan ve başta çay ve fındık olmak üzere tarım alanlarına zarar veren ve halk arasında 'vampir kelebek' olarak bilinen 'Ricania Japonica' adlı böcekle mücadele için biyolojik ilaç geliştirildi. Yüzde 100'e yakın zararlı türü yok eden, tarım ürünlerine zarar vermeyen ilacın seri üretimi planlanıyor.

Haber Merkezi DHA
'Vampir kelebek' olarak bilinen 'Ricania Japonica' adlı böcekle mücadele için biyolojik ilaç geliştirildi.
'Vampir kelebek' olarak bilinen 'Ricania Japonica' adlı böcekle mücadele için biyolojik ilaç geliştirildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda görülmeye başlanan ve hızla çoğalan 'vampir kelebek' olarak da bilinen 'Ricania Japonica' adlı kelebek türü böcek, tarım alanlarına zarar veriyor. Bitkinin özsuyunu emerek kurutan ve özellikle bölgenin temel geçim kaynağı çay ve fındıkta rekolte düşüşlerine neden olan böcek, özellikle yaz aylarında ortaya çıkıyor. Eylül ayı ortalarına doğru yumurtlama dönemine giren vampir kelebekle ilgili mücadele eylem planı hazırlandı.

Mantardan ilaç geliştirildi

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Demir ve ekibi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi desteğiyle, 'Ricania Japonica' türü böcekle mücadele için biyolojik ilaç geliştirdi. Ekip, bölgeden izole ettikleri yerel iki mantar türünü kullanarak ilaç geliştirdi.

  • Yüzde yüze yakın zararlı türü yok eden, tarım ürünlerine zarar vermeyen ilacın seri üretimi planlanıyor. Ekip ayrıca daha önce 'Ricania Simulans' türü olarak bilinen böceğin 'Ricania Japonica' türü olduğunu da tespit etti.

Doğu Karadeniz'de 'Vampir' kelebeği yok edecek ilaç geliştirildi
FOTOĞRAF 12
Title
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda görülmeye başlanan ve hızla çoğalan 'vampir kelebek' olarak da bilinen 'Ricania Japonica' adlı kelebek türü böcek, tarım alanlarına zarar veriyor.
Title
Bitkinin özsuyunu emerek kurutan ve özellikle bölgenin temel geçim kaynağı çay ve fındıkta rekolte düşüşlerine neden olan böcek, özellikle yaz aylarında ortaya çıkıyor. Eylül ayı ortalarına doğru yumurtlama dönemine giren vampir kelebekle ilgili mücadele eylem planı hazırlandı.
Title
MANTARDAN İLAÇ GELİŞTİRİLDİ <br> <br> Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Demir ve ekibi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi desteğiyle, 'Ricania Japonica' türü böcekle mücadele için biyolojik ilaç geliştirdi.
Title
Ekip, bölgeden izole ettikleri yerel iki mantar türünü kullanarak ilaç geliştirdi. Yüzde yüze yakın zararlı türü yok eden, tarım ürünlerine zarar vermeyen ilacın seri üretimi planlanıyor. Ekip ayrıca daha önce 'Ricania Simulans' türü olarak bilinen böceğin 'Ricania Japonica' türü olduğunu da tespit etti.
Title
'YERLİ VE MİLLİ İLAÇ ELDE ETTİK' <br> <br> Tarım zararlılarıyla mücadele için yıllardır mikroorganizmaları kullanarak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Prof. Dr. İsmail Demir, vampir kelebekle ilgili yürüttükleri çalışmalarda öldürücü etkisi yüksek 2 mantar türünü kullanarak prototip ilaç geliştirdiklerini açıkladı.
Title
Demir, Biyolojik mücadele yapmak için elimizde prototip ölçekte 2 ürün üretildi. İlaç içeriğini bölgeden izole ettiğimiz mantarlardan oluşturduk. Yerli ve milli bir ilaç elde ettik. Ayrıca bu zararlıyla mücadelede dünyada da geliştirilmiş ilk prototip mantar ürünüdür. Çeşitli koruyucular ve yapıştırıcılarla karıştırarak formülasyon haline getirdik ve ürünümüzü gerek laboratuvar koşullarında gerekse alan koşullarında zararlı üzerinde denedik. Özellikle alanda yüz de yüze yakın öldürücü etkisi olduğunu gördük dedi.
Title
'KAHVERENGİ KOKARCA BÖCEĞİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK' <br> <br> Prof. Dr. Demir ilacın bölgeye uyumlu olduğunu, diğer canlıların sağlığına olumsuz etkisi olmadığını belirterek, İlaç tarım alanlarına kalıntı bırakmıyor. Doğu Karadeniz'de ortaya çıkan ve hızla yayılan 'Kahverengi kokarca' böceği için de çalışma yapacağız. Kültür koleksiyonumuzda yer alan 20 civarında öldürücü etkisi yüksek mantarı kokarca böceği üzerinde de test edip, öldürücü etkisi yüksek olanlardan prototip ürün geliştirmeyi planlıyoruz. Alandan ciddi manada uygulama yapabilecek ölçekte gerek kelebeğe karşı gerek kahverengi kokarca böceğine karşı ürün geliştirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki çalışmalarımızda ilk yapacağımız işlerden bir tanesi de bu olacaktır diye konuştu.
Title
RİCANİA JAPONİCA <br> <br> Kafkaslarda yer alan Gürcistan üzerinden 2007 yılında Doğu Karadeniz'e gelen ‘vampir kelebek’ olarak da bilinen Ricania Japonica adlı canlı türü Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun’da yayılmaya başladı. Bölgede son birkaç yıldır çoğalan, 'Ricania simulans', suyunu emdiği sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden oluyor. Son yıllarda yayılma alanın daha da geliştiren tür, Karadeniz sahili boyunca Samsun'a kadar ulaştı.
Title
Ayrıca Trakya bölgesinde Bulgaristan üzerinden İstanbul ve Sakarya'ya kadar yayılarak Marmara Bölgesi’nde de görülmeye başlandı. Mayıs ayında ergin öncesi dönemde tüylü bir yapıda olan canlı, Haziran ortasından itibaren ergin dönemine ulaşıyor. Bu dönemde beslenme aktivitelerini azaltıp, yumurtlama aktivitelerini artırıyor.
Title
Doğu Karadeniz'de 'Vampir' kelebeği yok edecek ilaç geliştirildi
Title
Doğu Karadeniz'de 'Vampir' kelebeği yok edecek ilaç geliştirildi
Title
Doğu Karadeniz'de 'Vampir' kelebeği yok edecek ilaç geliştirildi
Doğu Karadeniz'de 'Vampir' kelebeği yok edecek ilaç geliştirildi
Doğu Karadeniz'de, son yıllarda görülmeye başlanan ve başta çay ve fındık olmak üzere tarım alanlarına zarar veren ve halk arasında 'vampir kelebek' olarak bilinen 'Ricania Japonica' adlı böcekle mücadele için biyolojik ilaç geliştirildi. Yüzde 100'e yakın zararlı türü yok eden, tarım ürünlerine zarar vermeyen ilacın seri üretimi planlanıyor.

"Yerli ve milli ilaç elde ettik"

Tarım zararlılarıyla mücadele için yıllardır mikroorganizmaları kullanarak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Prof. Dr. İsmail Demir, vampir kelebekle ilgili yürüttükleri çalışmalarda öldürücü etkisi yüksek 2 mantar türünü kullanarak prototip ilaç geliştirdiklerini açıkladı.

Demir, "Biyolojik mücadele yapmak için elimizde prototip ölçekte 2 ürün üretildi. İlaç içeriğini bölgeden izole ettiğimiz mantarlardan oluşturduk. Yerli ve milli bir ilaç elde ettik. Ayrıca bu zararlıyla mücadelede dünyada da geliştirilmiş ilk prototip mantar ürünüdür. Çeşitli koruyucular ve yapıştırıcılarla karıştırarak formülasyon haline getirdik ve ürünümüzü gerek laboratuvar koşullarında gerekse alan koşullarında zararlı üzerinde denedik. Özellikle alanda yüz de yüze yakın öldürücü etkisi olduğunu gördük" dedi.

"Kahverengi kokarca böceği için çalışma yapılacak"

Prof. Dr. Demir ilacın bölgeye uyumlu olduğunu, diğer canlıların sağlığına olumsuz etkisi olmadığını belirterek, "İlaç tarım alanlarına kalıntı bırakmıyor. Doğu Karadeniz'de ortaya çıkan ve hızla yayılan 'Kahverengi kokarca' böceği için de çalışma yapacağız. Kültür koleksiyonumuzda yer alan 20 civarında öldürücü etkisi yüksek mantarı kokarca böceği üzerinde de test edip, öldürücü etkisi yüksek olanlardan prototip ürün geliştirmeyi planlıyoruz. Alandan ciddi manada uygulama yapabilecek ölçekte gerek kelebeğe karşı gerek kahverengi kokarca böceğine karşı ürün geliştirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki çalışmalarımızda ilk yapacağımız işlerden bir tanesi de bu olacaktır" diye konuştu.

DHA
'Vampir kelebek' olarak da bilinen 'Ricania Japonica' adlı kelebek türü böcek, tarım alanlarına zarar veriyor.

Ricania Japonica

Kafkaslarda yer alan Gürcistan üzerinden 2007 yılında Doğu Karadeniz'e gelen ‘vampir kelebek’ olarak da bilinen Ricania Japonica adlı canlı türü Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun’da yayılmaya başladı. Bölgede son birkaç yıldır çoğalan, 'Ricania simulans', suyunu emdiği sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden oluyor.

Son yıllarda yayılma alanın daha da geliştiren tür, Karadeniz sahili boyunca Samsun'a kadar ulaştı. Ayrıca Trakya bölgesinde Bulgaristan üzerinden İstanbul ve Sakarya'ya kadar yayılarak Marmara Bölgesi’nde de görülmeye başlandı. Mayıs ayında ergin öncesi dönemde tüylü bir yapıda olan canlı, Haziran ortasından itibaren ergin dönemine ulaşıyor. Bu dönemde beslenme aktivitelerini azaltıp, yumurtlama aktivitelerini artırıyor.

Türkiye'nin böcekleri, 82 yıldır bu müzede sergileniyor
FOTOĞRAF 13
Title
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Orman Fakültesi - Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, İstanbul ve çeşitli illerde yaptığı arazi çalışmalarında topladığı böceklerle bilimsel pek çok araştırmaya imza atıyor.
Title
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak böcekleri toplayan Hızal, ekibiyle birlikte elde ettiği böcek örneklerini, laboratuvarda uygun koşullarda inceliyor ve biyolojik müze materyalleri haline getiriyor.
Title
Doç. Dr. Hızal, orman entomolojisi kapsamında, ormanlarda zarara neden olan böceklerin dağılımı, biyolojisi ve tabiata verdikleri zararlar üzerine yaptığı araştırma ve çalışmaları ise dünya genelinde iletişime geçtiği meslektaşları ve bilim insanlarıyla paylaşarak, fikir alış-verişinde bulunuyor.
Title
Dünya üzerinde yaklaşık 1 milyon tanımlanmış böcek türü var <br> <br> Doç. Dr. Erdem Hızal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arazide bilimsel çalışma yaparken izin almanın zorunlu olduğuna dikkati çekerek, Halktan birilerinin böcekleri toplaması kanunen yasaktır ve biyo-kaçakçılığa girmektedir. Bu kaçakçılık da ağır ceza ve yaptırımları olan bir ciddi suçtur. diye konuştu.
Title
İzin kapsamında böcekleri birçok farklı teknikle topladıklarını anlatan Hızal, konuşmasını şöyle sürdürdü: Böceklerin teşhislerini yapabilmek için mikroskop altında detaylı bir şekilde inceleme yapıyoruz. Dünya üzerinde yaklaşık 1 milyon tanımlanmış böcek türü var, hatta daha fazla böcek de tanımlanmayı bekliyor. Dolayısıyla böcek teşhis etmek çok kolay bir şey değil. Bir böceği elinize aldığınızda bildiğiniz bir böcek türü olduğunu düşünebilirsiniz ama inceleme sonucunda çok büyük farklılıklar olduğunu gözlemliyoruz.
Title
Hızal, araziden topladığı bir böceğin uzunluğunun 0,8 milimetre olduğunu, bunu mikroskop altında incelemeden teşhis etmenin imkansızlığını dile getirerek, Böcek çeşitliliği fazla olduğu için entomologlar belirli alanlarda uzmanlaşmışlardır. Teşhis yaparken türleri kendi uzmanlarına göndeririz çünkü teşhis çok önemlidir. Yanlış tespit, yanlış isimlendirme demektir. değerlendirmesinde bulundu.
Title
İlk aşkım her zaman böcekler olmuştu <br> <br> Doç. Dr. Hızal böcekleri, laboratuvarda biyolojik müze materyali haline getirdiklerini belirterek, Küçük böceklerde yapıştırma, büyük böceklerde iğneleme tekniğini kullanıyoruz. Bütün uzuvların tam ve net olması gerekiyor ve teşhis çalışmasından sonra bu örneklere, koleksiyonlara tarih vererek saklıyoruz. dedi.
Title
Böcek Müzesi'nde 1937 yılına ait örnekler olduğunu dile getiren Hızal, Koleksiyondaki parçalar, saklama koşullarına göre değişiyor. Öğrenciler, buraya gelerek çalışma konularımız hakkında bilgi alıyor. Böcekler, yaban hayatı ve orman yangınlarıyla ilgili değişik bilgiler elde ediyorlar. ifadelerini kullandı.
Title
Çocukluğunun köylerde geçtiğini, doğa ile iç içe büyüdüğünü anlatan Hızal, Çocukluğum böyle geçince doğaya sevgi duydum ve bu alanda çalışmalarda bulundum. Kuş, böcek besledim. Üniversite sınavına hazırlanırken rehber öğretmenim, Orman Mühendisi olabileceğimi söylemişti, ben de bu yola koyuldum. Fakülteyi bitirdikten sonra yüksek lisansa başladım ve kadro açılınca asistan oldum. İlk aşkım her zaman böcekler olmuştu. Şimdi özellikle Türkiye'deki orman ve tarım alanları için önemli etkileri olan istilacı türler üzerine çalışıyorum. Bu konularda da çalışmalarımı ilerletmeyi hedefliyorum. diye konuştu.
Title
Türkiye'nin böcekleri, 82 yıldır bu müzede sergileniyor
Title
Türkiye'nin böcekleri, 82 yıldır bu müzede sergileniyor
Title
Türkiye'nin böcekleri, 82 yıldır bu müzede sergileniyor
Title
Türkiye'nin böcekleri, 82 yıldır bu müzede sergileniyor
Türkiye'nin böcekleri, 82 yıldır bu müzede sergileniyor
Türkiye'nin dört bir yanından toplanarak özel yöntemlerle korunan böcekler, 1937'den bu yana İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde bulunan "Böcek Müzesi"nde sergileniyor.


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