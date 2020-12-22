Ekonomi Doğu Karadenizden 5,6 milyon dolarlık dezenfektan ihraç edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğu Karadeniz'den 5,6 milyon dolarlık dezenfektan ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den 5,6 milyon dolarlık dezenfektan ihraç edildi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden ocak-kasım döneminde 21 ülkeye 7 bin 427 ton dezenfektan ve koruyucu ürün ihraç edilerek 5 milyon 583 bin 184 dolar gelir sağlandı. Gürcistan, Azerbaycan ve Türkmenistan en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Doğu Karadeniz bölgesinden yılın ocak-kasım döneminde 5 milyon 583 bin 184 dolarlık dezenfektan ve koruyucu ürün ihracatı gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, DKİB'in faaliyet bölgesindeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın 11 ayında 21 ülkeye 7 bin 427 ton dezenfektan ile koruyucu ürün ve ekipmanları satıldı.

Söz konusu dönemde Gürcistan, Azerbaycan ve Türkmenistan, en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Ocak-kasım döneminde Gürcistan'a 3 milyon 656 bin 775, Azerbaycan'a 1 milyon 204 bin 508, Türkmenistan'a ise 181 bin 403 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. En az ihracat yapılan ülkeler ise İsrail, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu.

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Geçen yıl 11 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken bu sene 12 ülkeye ihracat yapıldı

Geçen yılın aynı döneminde 11 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, bu yıl aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Kosova'nın da yer aldığı 21 ülkeye satış yapıldı.

  • Ocak-kasım 2019 döneminde bölgeden yapılan 6 bin 278 ton dezenfektan, koruyucu ürün ve ekipmanlarının ihracatından 5 milyon 33 bin 529 dolar kazanç elde edilmişti. Bu yılın aynı döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen yıla göre miktar bazında yüzde 18, değer bazında ise yüzde 11 arttı.

Bu sene ihracat yapılan ülkeler arasında en fazla gelir artışının sağlandığı ülke Romanya oldu. Geçen yılın aynı döneminde 318 dolarlık ihracat gerçekleştirilen Romanya'ya bu yıl yapılan ihracat 5 bin 600 dolara ulaştı.

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