Ekonomi Doktor maaşları 2022de ne kadar oldu? Doktor maaşlarına ne kadar zam geldi?
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Doktor maaşları 2022'de ne kadar oldu? Doktor maaşlarına ne kadar zam geldi?

TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda yüzde 36,08 olarak açıklanırken, Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 arttı. Enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklilere verilecek olan zam oranları bugün itibariyle belli oldu. Peki 2022'de doktor maaşları ne kadar olacak?

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Haber Merkezi Diğer
Doktor maaşı ne kadar? Doktor maaşına ne kadar zam geldi? 2022 doktor maaşları
2022'de doktor maaşlarına ne kadar zam geldi?

Bu kapsamda ne kadar zam alacağını merak eden doktorlar, enflasyonun açıklanmasının ardından araştırma yapmaya başladı. 2022 yılında zamlı maaş alacak olan doktorlar, "Doktor maaşları ne kadar oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Doktor maaşları ne kadar oldu?

Doktor maaşları ne kadar oldu?
Doktor maaşları ne kadar oldu?

İşte doktor maaşları

  • Doktor maaşları ne kadar oldu?
  • Doktorlar 2021 yılında 10 bin 126 TL alırken, 2022 yılında yüzde 5'lik zamla 10 bin 632 TL maaş almaya başladı. Yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince bir doktorun 2022 yılı maaşı 13.022 TL'ye çıktı.

Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.

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