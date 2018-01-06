Dolar ne kadar? Dolar kaç lira oldu? Dolar 2,5 ayın en düşüğünde Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,13 arttı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,06, dolar/TL de yüzde 1,29 değer kaybetti. Dolar bugün de 2,5 ayın en düşük seviyesinde. İşte doların 6 Ocak 2018'de ne kadar olduğu ve tüm piyasa bilgileri.

Haber Merkezi 06 Ocak 2018, 08:59 Son Güncelleme: 06 Ocak 2018, 09:08 AA