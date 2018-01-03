Dolar 3,76 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,7760 seviyesinde dengelendi.
- Yeni yılın ilk işlem gününe düşüşle başlayan ve 3,7537 ile 26 Ekim 2017'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanış göre yüzde 0,8 azalışla 3,7627'den tamamladı.
Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla 3,7760 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 4,5525'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 yükselişle 5,1380'den alıcı buluyor.
- Analistler, yurt içinde açıklanacak 2017 enflasyon verisinin yatırımcıların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,75 seviyesinin destek, 3,80 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.
- AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, 2017 yılında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 11,73 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2017 için enflasyon beklentisi en düşük yüzde 11,27 ve en yüksek yüzde 12,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyonuna ilişkin beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,51 olarak hesaplandı.
Enflasyon, Kasım 2017'de bir önceki aya göre yüzde 1,49 ve bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 12,98 artış göstermişti.
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