Dolar 5,30'un üzerinde

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 5,3070'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 değer kaybıyla 5,9980'den, sterlin/TL de yüzde 0,18 azalışla 6,8470'ten işlem görüyor.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) muhtemel olduğunu kaydetmesiyle 1,1234 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi, dün kayıplarını telafi etti ve 1,1275-1,1350 bandında dengelendi. Dolar endeksi ise şu dakikalarda yatay seyirle 96,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis De Guindos ve ECB Başekonomisti Peter Praet'in açıklamalarının kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Brexit konusundaki gelişmeler ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin de takip edileceğine değinen analistler, yurt içinde ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu StandardPoor's'un (SP) açıklamalarının gündemi meşgul edeceğini söyledi.

S&P ekonomistlerinin, bugün düzenlenecek interaktif webcast'te Türkiye'nin kredi notu, görünümü ve bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor. S&P, geçen haftanın son işlem gününde Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü "B " ve "durağan" olarak teyit etmişti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,3250'nin direnç, 5,2550'nin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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