Dolar 5,60’ın altına düştü

Türkiye açısından olumlu bir havada geçen Japonya’daki G20 zirvesi sonrası TL varlıklarına ilgi arttı. Üç ay aradan sonra Dolar/TL seviyesi, yeniden 5,60 seviyesinin altına indi. Bu seviye 2 Nisan’dan bu yana kaydedilen en düşük seviye olurken, Dolar/TL seviyesinin gün içerisinde gördüğü en düşük değer ise 5,58 oldu. Avro/TL seviyesi ise dün 6.30’a kadar geriledi.

SİYASİ GELİŞMELERİN GÖLGESİNDE İLERLİYOR

Türk varlıklarına olan ilginin artmasının yanısıra gösterge faizindeki düşüş ve enflasyondaki belirgin iyileşme de TL’nin güç kazanmasında etkili olan diğer unsurlar olarak öne çıkıyor. TL’nin güç toparlamasının bir miktar daha sürmesi bekleniyor. Analistler, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısında bozulma yaşandığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönelik tehditlerinin ve Çin ile Avrupa'yı döviz manipülatörü olarak nitelemesinin bu bozulmayı daha da derinleştirdiğini ifade etti.

FAİZ İNDİRİMİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

3 puanlık düşüşle yüzde 15,7’ye kadar gerileyen enflasyonu düşük seyrinin Ekim ayına kadar devam edebileceğine dikkat çeken uzmanlar, Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu’nun bu ay ki toplantısında faizleri 100 baz puan indireceğine dikkat çekiyor. Piyasanın faiz indirimine hazır olduğunu ifade eden analistler, indirim miktarının ne olacağı konusunda değişik görüşler ifade ediyor.

Ekonomistlere göre, TL'deki satış baskısının da son dönemde yerini değer kazançlarına bırakmasının yanı sıra küresel faizlerde yaşanan düşüş dalgası ile birlikte enflasyondaki gerileme TCMB'nin de bu ay itibarıyla faiz indirimlerine başlamasının önünü açacak.

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Yabancı para mevduatı 2,4 milyar $ azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 8 milyon 811 bin 760 lira artarak 2 trilyon 318 milyar 847 milyon 483 bin liraya yükseldi. Merkez Bankası’nca dün açıklanan verilere göre; bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,71 artışla 1 trilyon 32 milyar 434 milyon 132 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,02 yükselişle 1 trilyon 185 milyar 411 milyon 998 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 382 milyon dolar azalarak 215 milyar 459 milyon dolara indi. Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 168 milyar 702 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 90 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu.

5,50’YE İNEBİLİR

Teknik açıdan dolar/TL’de 5,60’ın altında kapanışlar olması 5,50’nin gündeme geleceğini dile getiren analistler, 5,6850’nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. Uzmanların dikkat çektiği bir başka konu ise bireylerin döviz hesapları. Dolar/TL’de daha aşağı seviyeleri görmek için önce bireylerin döviz tevdiat hesaplarının seyrini görmek gerektiği ifade ediliyor.

Benzinde 11 kuruş indirim



Dolardaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıtıldı ve benzinde 11 kuruş indirim yapıldı. Hafta başında yapılan 27 kuruşluk ardından düşen dolar kuru, benzinin ton fiyatının 642 dolardan 633 dolara gerilemesiyle benzin fiyatlarında 11 kuruşluk indirimin bu günden itibaren pompaya yansıyacak. Son dönemde, uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmiş, önce motorine ardından da benzine zam yapılmıştı. Ancak, son birkaç gündür uluslararası piyasalarda ürün fiyatı düşmeye başladı. Benzinin, uluslararası piyasalarda ton fiyatı 642 dolardan 633 dolara kadar düştü. Ham petrol fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak bu hafta başında benzinin litre fiyatına 27 kuruş zam yapılmıştı.