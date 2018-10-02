Ekonomi Dolar 5,98 seviyesinde işlem görüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 5,98 seviyesinde işlem görüyor

Dün yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,9085'e kadar gerileyen dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,68 artışla 5,9800 seviyesinden işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
Dolar, dün yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Dolar, dün yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9800 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,9085'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 1,8 azalışla 5,9395'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,68 artışla 5,9800 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 6,9090'dan, sterlin/TL de yüzde 0,52 değer kazancıyla 7,7905'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,28 azalışla 1,546, dolar endeksi ise yüzde 0,22 artışla 95,50 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın altında kapanışlar olması durumunda 5,75 seviyesinin gündeme geleceğini, 6,10'un ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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