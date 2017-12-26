Doların fiyatı ne kadar oldu? Dolarda son durum Dolar 7 haftanın en düşük seviyesinde Dolar yeni günde düşüşünü sürdürdü. Dolar/TL, ''Dolarda düşüş ne kadar sürecek?'' sorularının gündeme gelmesinin ardından 3,7969 ile 7 haftanın en düşük seviyesini gördü. Analistler doların 3,80'in altında kalıcılık sağlaması durumunda 3,75'i de görebileceğine dikkat çekiyor.

Haber Merkezi 26 Aralık 2017, 10:44 Son Güncelleme: 26 Aralık 2017, 10:51 AA