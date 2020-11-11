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Dolar 8 liranın altına düştü

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 7,9984'e geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 7,94 seviyesine kadar geriledi.

  • Euro/TL ise 9,38 düzeyinde el değiştiriyor.

BORSA İSTANBUL'DA REKOR

Küresel piyasalardaki iyimser hava ve yurt içinde kurlarda yaşanan gerilemenin desteklediği hisse senedi piyasalarından da rekor devam ediyor. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, yüzde 0,55'lik artışla 1.249 puanla açılışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, yüzde 1'in üzerinde primli seyrediyor.

  • Uzmanlar, bugün ödemeler dengesinin eylülde 2 milyar 364 milyon dolarla piyasa beklentisinin altında açık verdiğini belirterek, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edileceğini bildirdi.

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