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Ekonomi Dolar fiyatlarında son durum 754ten işlem görüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar fiyatlarında son durum

Dolar fiyatlarında son durum: 7.54'ten işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın son işlem günün düşüşle başlamasının ardından 7,5440'tan işlem görüyor. Avro/TL yüzde 0,1 azalışla 8,9490'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 9,7810'dan satılıyor.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Dün, en düşük 7,4870, en yüksek 7,5646 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,5500'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,5440'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 8,9490'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 9,7810'dan satılıyor.

  • Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 92,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1860 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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