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Ekonomi Dolar güne hareketli başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne hareketli başladı - 7 mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne hareketli başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik vergi kararı ile 6,15 sınırına kadar çıktıktan kısa bir süre sonra gerilemeye başlayan dolar/TL, dün akşam saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerine ilişkin kararını açıklamasının ardından yeniden hareketlendi. Dolar yeni güne 6,10, Euro ise 6,86 seviyesinin üzerinde başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
7 mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları
7 mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump'ın sürpriz şekilde Çin ürünlerine gümrük vergisini artıracağını açıklamasıyla ticaret müzakerelerine yönelik iyimserlik kaybolmuş, bu gelişme risk iştahını azaltırken TL ile birlikte gelişmekte olan ülke varlıkları satış baskısı görmüştü.

Yaşanan gelişmeler üzerine dolar 6 liranın üzerine çıkarken Euro ise 6,80'nin üzerine tırmanmıştı.

Bankalararası piyasada dolar/TL kuru, dün piyasa kapanışı sonrası YSK'nın seçim yenileme kararıyla yeniden hareketlendi.

Kararın ardından dün akşam en yüksek 6,1496 seviyesini gören dolar/TL, güne 6 liranın üzerinden başladı.

Dolar 7 Mayıs sabahına 6,11, Euro ise 6,86 seviyesinden işlem görüyor.

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