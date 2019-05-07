Dolar güne hareketli başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sürpriz şekilde Çin ürünlerine gümrük vergisini artıracağını açıklamasıyla ticaret müzakerelerine yönelik iyimserlik kaybolmuş, bu gelişme risk iştahını azaltırken TL ile birlikte gelişmekte olan ülke varlıkları satış baskısı görmüştü.
Yaşanan gelişmeler üzerine dolar 6 liranın üzerine çıkarken Euro ise 6,80'nin üzerine tırmanmıştı.
Bankalararası piyasada dolar/TL kuru, dün piyasa kapanışı sonrası YSK'nın seçim yenileme kararıyla yeniden hareketlendi.
Kararın ardından dün akşam en yüksek 6,1496 seviyesini gören dolar/TL, güne 6 liranın üzerinden başladı.
Dolar 7 Mayıs sabahına 6,11, Euro ise 6,86 seviyesinden işlem görüyor.