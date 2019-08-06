Dolar güne nasıl başladı?

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal 300 milyar dolar tutarındaki ürüne 1 Eylül’den itibaren %10 ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından, bir aylık ticaret ateşkesinin bittiği gerekçesiyle tedirgin. Çin bunun karşısında savaşacağını açıkladı.

Ticaret savaşı kaygıları ile yatırımcıların Japon yeni, tahvil ve altın gibi güvenli liman varlıklara yönelmesi ile Asya hisse senetleri dokuz ayın en büyük günlük düşüşünü kaydederken; yuan 10 seneden uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL saat 07.10 itibarıyla 5.5561/5.5577'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

EKONOMİ Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu