Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 5.55 seviyesinde - 06 Ağustos 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının kızışması ile yatırımcıların Japon yeni, tahvil ve altın gibi güvenli varlıklara yönelmesiyle dolar/TL bu sabah güne 5.55 TL seviyesinde güne başladı.

Haber Merkezi Reuters
06 Ağustos 2019 dolar ve euro fiyatları
06 Ağustos 2019 dolar ve euro fiyatları

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal 300 milyar dolar tutarındaki ürüne 1 Eylül’den itibaren %10 ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından, bir aylık ticaret ateşkesinin bittiği gerekçesiyle tedirgin. Çin bunun karşısında savaşacağını açıkladı.

Ticaret savaşı kaygıları ile yatırımcıların Japon yeni, tahvil ve altın gibi güvenli liman varlıklara yönelmesi ile Asya hisse senetleri dokuz ayın en büyük günlük düşüşünü kaydederken; yuan 10 seneden uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL saat 07.10 itibarıyla 5.5561/5.5577'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
EKONOMİ
Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Konutta faiz indirimi sonrası fırsatçılara dikkat: Deşifre edilecekler
EKONOMİ
Konutta faiz indirimi sonrası fırsatçılara dikkat: Deşifre edilecekler
Tüm varlıkları donduruldu

Tüm varlıkları donduruldu

Trump'ın imzasıyla ülkenin tüm mal varlıkları bloke edildi.
7 terörist öldürüldü

7 terörist öldürüldü

Gara'ya düzenlenen hava harekatında PKK'ya bir darbe daha.
Deşifre edilecekler

Deşifre edilecekler

​Konutta faiz indirimi sonrası fırsatçılara dikkat!
5 ile yağış uyarısı

5 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Yeşil ışık yaktı

Yeşil ışık yaktı

Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
TSK'da kripto operasyonu

TSK'da kripto operasyonu

​12'si muvazzaf 18 kişiye gözaltı kararı.

Real'den <br>Fenerbahçe'ye

Real'den
Fenerbahçe'ye

Yeni transferi İspanyol basını duyurdu.

PKK belediyede

PKK belediyede

​HDP, 4 ayda adeta PKK karargahına çevirdi.

Tanker<br>tramvaya çarptı

Tanker
tramvaya çarptı

​Cevizlibağ'daki kaza nedeniyle seferler iptal.
Fındık için<br>3 ülke masada

Fındık için
3 ülke masada

​Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Albayrak Medya Grubu'nu ziyaret etti.
Fazla harcayan<br>turist bekliyoruz

Fazla harcayan
turist bekliyoruz

​Kapalıçarşı esnafının gözü, yüksek harcama yapan zengin turistte.
Tam not aldı

Tam not aldı

​Türkiye'nin Otomobili projesinde sona yaklaşıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.