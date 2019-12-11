Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL geçen hafta 5.73-5.77 dar bandında hareket etti ancak TL’de Cuma günü ve dün negatif ayrışma yaşandı.

Bankacılar satış baskısını TCMB’nin faiz kararının yaklaşmasına, Moody’s’ten olumlu bir açıklama gelmemesine ve artan jeopolitik gerginliğe bağladılar.

Cuma gününü 5.76 civarında tamamlayan dolar/TL, bu sabah 5.8080’e kadar yükseldi.Aynı dakikalarda euro ise 6,43 seviyesinde.

Bankacılar TL’deki bu hafta en önemli belirleyicinin TCMB’nin faiz kararı olacağını belirtirken, TL’de son iki günde görülen değer kaybında faiz indirim beklentilerinin etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Bir bankacı “Swap piyasasında 200 bp civarında indirim fiyatlanıyor. Bu zaman kadar 1000 bp’lik indirim yapıldı. Enflasyonun seviyesi de dikkat alındığında indirim sürecinin sonuna geliyoruz, dolayısıyla toplantı öncesinde bir miktar TL zayıflığı görmemiz de normal” demişti.

KRİTİK VERİ YARIN AÇIKLANIYOR

TCMB 12 Aralık’ta yılın son PPK toplantısını gerçekleştirecek. Reuters’ın 20 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre TCMB’nin politika faizini 150 baz puanlık indirimle %12.5 seviyesine çekmesi bekleniyor. Para piyasalarında ise indirim fiyatlamaları daha yüksek seviyelere de ulaşıyor.