Dolar güne nasıl başladı?

Dolar, 5 Şubat 2020 sabahında spot piyasada 5,9817 lira alış fiyatı, 5,9837 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,6020 lira alış fiyatı, 6,6050 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Dolar/TL dar bantta dalgalı seyrediyor. Küresel piyasalarda Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüsüne ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Virüse karşı alınan önlemlerle piyasalardaki endişeler terse döndü ve satış baskısı zayıfladı.
Dolar, 5 Şubat 2020 sabahında spot piyasada 5,9817 lira alış fiyatı, 5,9837 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,6020 lira alış fiyatı, 6,6050 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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