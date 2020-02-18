Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne nasıl başladı?​ 18 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

İstanbul Kapalıçarşı’da 6,0560 liradan alınan dolar, 6,0580 liradan, 6,5610 liradan alınan euro ise 6,5630 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,0480, euro ise 6,5550 liradan satılmıştı.

Haber Merkezi DHA
18 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları
18 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın, Covid-19 salgınına bağlı olarak üretim ve talepte yaşanan yavaşlama nedeniyle çeyreklik bilançolarda ciro hedefini tutturamayacağını açıklaması, ABD ve Asya borsalarını düşürdü.

Dünyanın en büyük şirketleri arasında olan Apple'ın bu açıklaması, Covid-19'un küresel ekonomi üzerindeki etkilerden koruma konusunda kaygıları artırınca, yatırımcının risk iştahı olumsuz etkilendi.

Jeopolitik gelişmelerin etkisi altındaki iç piyasalarda ise, toplantısı bugün başlayacak ve sonuçları yarın açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor.

Pazartesi gününe yüzde 0.69 artışla 120 bin 981 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 120 bin 561 puanı ve en yüksek 121 bin 242 puanı gördükten sonra 0.53 artışla 120 bin 791 puanda, BIST Bankacılık Endeksi gün içi en düşük 170 bin 581 puanı ve en yüksek 172 bin 29 puanı gördükten sonra yüzde 0.44 artışla 170 bin 834 puanda kapandı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.87 düşerek 11.33’e gerilerken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 1.25 düşerek 11.06 oldu.

Erken işlemlerde ;

- dolar en düşük 6.00411 lira ve en yüksek 6.0582 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5466 lira ve en yüksek 6.5635 lirayı gördükten sonra 6.56 – 6.57 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8559 lira ve en yüksek 7.8748 lirayı gördükten sonra 7.87– 7.88 lira aralığında hareket ediyor.

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