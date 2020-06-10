Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne nasıl başladı?

Dün güne 6.78 TL seviyesinden başlayan ve gün içinde inişli çıkışlı seyrini sürdüren dolar yeni güne yatay bir seyirde başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dolar, 10 Haziran 2020 sabahında spot piyasada 6,7913 lira alış fiyatı, 6,7975 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro ise aynı saatlerde 7,7024 lir alış fiyatı, 7,7071 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Erdoğan tarihi açıkladı telefonlar kitlendi: On binlerce çift düğün yapacak
EKONOMİ
Erdoğan tarihi açıkladı telefonlar kitlendi: On binlerce çift düğün yapacak
Abone Ol Google News
Dünya peşinden koşuyor

Dünya peşinden koşuyor
Atina blöf peşinde!

Atina blöf peşinde!

'Yunan ordusu, tek bir kurşun bile sıkamaz.'
Tarih açıklandıtelefonlar kitlendi

Tarih açıklandı
telefonlar kitlendi

​On binlerce çift düğün hazırlıklarına başladı.
ABD'de<br>FETÖ okulu kapatıldı

ABD'de
FETÖ okulu kapatıldı

'​Para toplamak için okul açanlara karşı duracağız.'
3 ilde FETÖ operasyonu

3 ilde FETÖ operasyonu

Polislikten ihraç edilenler dahil ​63 kişi hakkında gözaltı kararı.
Milletimiz Ayasofya açılsın diyor

Milletimiz Ayasofya açılsın diyor

​Tüm Türkiye Danıştay'ın kararını bekliyor.
Üç kayyum<br>şehrine yeni vali

Üç kayyum
şehrine yeni vali

​Siirt, Diyarbakır ve Mardin'e yeni vali atandı.
Yak yık<br>yağmala zihniyeti

Yak yık
yağmala zihniyeti

​İşte sözde medeni Batı'nın yakıp yıktığı Osmanlı eserleri!
Birçok ilin<br>valisi değişti

Birçok ilin
valisi değişti

​Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Tek kadın vali

Tek kadın vali

Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Nevşehir Valisi olarak atandı.
BAE Hafter'i<br>böyle eğitmiş

BAE Hafter'i
böyle eğitmiş

​Görüntüler Türk SİHA'larından bazılarını BAE'nin düşürdüğünü kanıtlıyor.
Rusya ateşkesi<br>çöpe atıyor

Rusya ateşkesi
çöpe atıyor

Rusya sivilleri öldürürken ​tekrar bölgeye asker yığmaya başladı.
Şehitlerimize veda

Şehitlerimize veda

​PKK'lı hainlerin saldırısı sonrasında şehit olan işçilerimiz son yolculuğuna uğurlandı.
On sekiz ile<br>şehir hastanesi

On sekiz ile
şehir hastanesi

​Planlamalar sonunda inşa sürecine başlanacak.
Yüz doksan<br>bir havacıya gözaltı

Yüz doksan
bir havacıya gözaltı

​Üç sınavda toplam bin yetmiş dokuz FETÖ'cü sızmış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.