Dolar güne nasıl başladı?

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Üç şehrin Belediye Başkanvekili değişti: Siirt, Diyarbakır ve Mardin'e yeni vali ataması

Resmi Gazete’de yayınlanan Valiler Kararnamesi ile 41 şehrin valisi değişirken, Diyarbakır, Siirt ve Mardin bByükşehir Belediyelerine kayyum atanmasından sonra Belediye Başkanvekilliği görevini yürüten üç vali de Mülkiyet Başmüfettişi oldu. Atamalara göre Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin Valisi olarak atanırken, Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır Valisi oldu. Siirt valiliğine ise Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu getirildi.