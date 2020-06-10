Dolar güne nasıl başladı?

Dolar, 10 Haziran 2020 sabahında spot piyasada 6,7913 lira alış fiyatı, 6,7975 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 7,7024 lir alış fiyatı, 7,7071 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Dolar, 10 Haziran 2020 sabahında spot piyasada 6,7913 lira alış fiyatı, 6,7975 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 7,7024 lir alış fiyatı, 7,7071 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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