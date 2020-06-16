​Dolar güne nasıl başladı? 16 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları Dolar güne nasıl başladı? Piyasalarda koronavirüste ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara yönelim yaşanıyor. Endişelerle birlikte yükselişini sürdüren dolar/TL güne 6,83 TL'den başladı.

Haber Merkezi 16 Haziran 2020, 08:26 Son Güncelleme: 16 Haziran 2020, 08:29 Yeni Şafak