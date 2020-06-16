Dolar güne nasıl başladı?

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanabileceğine ilişkin endişelerle artan dolar talebi sonrası yükselişini sürdüren dolar/TL, yeni güne 6,83 TL'den başladı.
Euro/TL ise 7,74 TL'de yer alıyor.
Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin artması sonucu dün küresel anlamda doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti.
- Bugün yurtiçinde sakin bir vedi gündemi bulunurken uluslararası piyasaların gözü Fed Başkanı Powell'ın yorumlarında olacak. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,75-6,85 bandının öne çıktığını söyledi.