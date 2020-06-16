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​Dolar güne nasıl başladı? 16 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Piyasalarda koronavirüste ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara yönelim yaşanıyor. Endişelerle birlikte yükselişini sürdüren dolar/TL güne 6,83 TL'den başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
16 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları
16 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanabileceğine ilişkin endişelerle artan dolar talebi sonrası yükselişini sürdüren dolar/TL, yeni güne 6,83 TL'den başladı.

Euro/TL ise 7,74 TL'de yer alıyor.

Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin artması sonucu dün küresel anlamda doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti.

  • Bugün yurtiçinde sakin bir vedi gündemi bulunurken uluslararası piyasaların gözü Fed Başkanı Powell'ın yorumlarında olacak. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,75-6,85 bandının öne çıktığını söyledi.

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