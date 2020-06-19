Dolar güne nasıl başladı?

Küresel piyasalarda tedirginlik ve belirsizlik havası sürüyor.
Pekin'de ve ABD'de yeni vaka sayılarındaki artış salgına ilişkin ikinci dalga endişelerini artırıyor.
Dolar/TL bu sabah 6,85 bandında yer alıyor.
Euro ise 7,68'den işlem görüyor.
Küresel piyasalarda tedirginlik ve belirsizlik havası sürüyor.
Pekin'de ve ABD'de yeni vaka sayılarındaki artış salgına ilişkin ikinci dalga endişelerini artırıyor.
Dolar/TL bu sabah 6,85 bandında yer alıyor.
Euro ise 7,68'den işlem görüyor.
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