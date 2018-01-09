Dolar güne sakin başladı

Bu sabah saat 07.00 itibariyle dolar 3.7415 TL'den güne başlarken, euro ise 4.4808 TL oldu.

Doların küresel olarak yeni yıla zayıf başlamasına paralel genel olarak küresel piyasalarda iyimser bir seyrin hakim olduğu belirtilirken, TL tarafında ise AB ve ABD ile ilişkiler, ABD'deki dava süreci ve bunun Türkiye ekonomisi ve şirketlere olası etkileri izlenmeye devam ediliyor.

Bu sabah saat 07.00 itibariyle dolar 3.7415 TL'den güne başlarken, euro ise 4.4808 TL oldu.

ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölüm Müdürü Pınar Uslu, dolar endeksinin 2017'de yüzde 9.9 gerileyerek 2003 yılından beri en kötü performansını gösterdiğini, bu durumun da etkisiyle doların yeni yıla zayıf başladığını, gelişmekte olan ülke piyasalarında ise risk iştahının arttığını söyledi.

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"2017 sonundan beri TL, dolar karşısında en fazla değer kazanan EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) para birimi. Tüm gelişmekte olan ülke para birimleri arasında ise TL'nin dolar karşısındaki değer kazanımı dördüncü sırada yer alıyor" diyen Uslu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde TL'ye yön verecek unsurlar küresel risk iştahı, enflasyon gelişmeleri ve TCMB'nin izleyeceği para politikası olacak. Dolar/TL'de 3.75 seviyesi kritik olmayı sürdürüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 3.78-3.7850 aralığı önemli direnç olma özelliğini koruyor. Kurun 3.75 seviyesinin altında kapanışlar gerçekleştirmesi halinde ise 3.70 seviyesine doğru bir hareketin görülme olasılığı göz ardı edilmemeli."

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