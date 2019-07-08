Dolar haftaya 5.75 seviyesinde başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7570 liradan, avro 6,4610 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7550 liradan alınan dolar, 5,7570 liradan satılıyor. 6,4590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4610 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6390 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3250 lira olmuştu.

Bu hafta sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi takip edilecek

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa pozitif seyreden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 99.635 puandan tamamladı. Dolar/TL ise geçen haftayı, bir önceki hafta kapanışa göre yüzde 2,8 değer kaybıyla 5,6285'ten tamamlaması sonrası yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında yüzde 2,2 artışla 5,7550'den başladı.

Analistler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, Murat Çetinkaya'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı görevinden alınarak yerine Murat Uysal'ın getirilmesinin ardından 25 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu toplantısının öneminin arttığını vurguladı.

Bu hafta yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları ile Powell'ın Kongre'deki sunumunun yanı sıra ABD ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 ve 96.700 seviyelerinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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