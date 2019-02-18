Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar yükselişte - 18 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar haftaya nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın sıkı duruş kararlılığı ile yönünü 5.20'lere kadar çeviren dolar kuru haftanın ilk gününe 5.28 seviyesinde başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
18 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları
18 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarında agresif bir atak yapmayacağını yönündeki beklenti ve Türkiye Merkez Bankası'nın sıkı duruşunda devamlılık göstereceğini belirtmesi dolar/TL kurunun 5.30'lardan 5.20'lere çekilmesinde etkili olsa da yeni haftanın ilk gününde dolar 5.28 dolaylarında seyrediyor.

  • Bugün yurt içinde ve yurt dışında piyasaları etkileyecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.Küresel piyasalarda ise ABD - Çin ticari gerilimine yönelik gelişmeler takip ediliyor.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.28 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.97 civarında seyrediyor.

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