Dolar haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarında agresif bir atak yapmayacağını yönündeki beklenti ve Türkiye Merkez Bankası'nın sıkı duruşunda devamlılık göstereceğini belirtmesi dolar/TL kurunun 5.30'lardan 5.20'lere çekilmesinde etkili olsa da yeni haftanın ilk gününde dolar 5.28 dolaylarında seyrediyor.
- Bugün yurt içinde ve yurt dışında piyasaları etkileyecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.Küresel piyasalarda ise ABD - Çin ticari gerilimine yönelik gelişmeler takip ediliyor.
Dolar/TL şu dakikalarda 5.28 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.97 civarında seyrediyor.