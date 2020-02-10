Dolar haftaya nasıl başladı?

BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının 2018 Ağustos’tan bu yana yüzde 25 olan sınırlandırma oranını yüzde 10,0’a çektiğini açıkladı.

Öte yandan BDDK, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda düzenleme yaptı. Merkez Bankasının kararına göre, bankalarca, mevduata uygulanacak sabit veya değişken faiz oranları serbestçe belirlenecek, ancak, vadesiz mevduat faiz oranı yıllık yüzde 0,25'i geçemeyecek.

Dolar işsizlik verisi öncesi yeni haftaya 5,9842 seviyesinde euro ise 6,5595 bandında işlem görerek başladı.