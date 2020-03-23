Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar haftaya nasıl başladı? 23 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar haftaya nasıl başladı?

Koronavirüs kaynaklı gelişmeler küresel piyasaları da derinden etkiliyor. Gelişmelerini yakından takip eden piyasalarda dolar yeni haftaya 5,59 seviyesinde başlarken euro ise 7,033 bandında seyrediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
23 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları
23 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları

Koronavirüs salgınının piyasalarda meydana getirdiği hareketlilik yeni haftada da devam ediyor.

Virüsün etkisiyle haftaya yukarı yönlü seyirle başlayan dolar TL kuru 5,5903 seviyesinde euro ise 7 liranın üzerinde başlayarak 7,033 bandında işlem görerek başladı.

Dünya çapında hükümetler virüsün ekonomiye verdiği tahribatı en aza indirgemek için önlem paketleri açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 milyar TL'lik ekonomik paket açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomiye yönelik alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

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