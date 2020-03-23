Dolar haftaya nasıl başladı?

Koronavirüs salgınının piyasalarda meydana getirdiği hareketlilik yeni haftada da devam ediyor.
Virüsün etkisiyle haftaya yukarı yönlü seyirle başlayan dolar TL kuru 5,5903 seviyesinde euro ise 7 liranın üzerinde başlayarak 7,033 bandında işlem görerek başladı.
Dünya çapında hükümetler virüsün ekonomiye verdiği tahribatı en aza indirgemek için önlem paketleri açıklıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 milyar TL'lik ekonomik paket açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomiye yönelik alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.