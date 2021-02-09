Ekonomi Düşüşteki dolarda son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar kaç lira oldu? 9 Şubat 2021 dolar kuru

Düşüşteki dolarda son durum

Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin mesajları ile düşüşe geçen ve dün 7,02 lira seviyesine kadar gerileyen doların fiyatında 9 Şubat rakamları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını araştırıyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi AA
9 Şubat 2021 döviz kurları
9 Şubat 2021 döviz kurları

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle sert düşen dövizler, Salı gününe haftanın ilk işlem günündeki düzeylerinde başladılar.

Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0680 liradan, avro 8,5450 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,0660 liradan alınan dolar, 7,0680 liradan satılıyor. 8,5430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,5450 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0900 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5340 lira olmuştu.

Merkez Bankası'ndan piyasaya 50 milyar lira
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan piyasaya 50 milyar lira
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