Düşüşteki dolarda son durum

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle sert düşen dövizler, Salı gününe haftanın ilk işlem günündeki düzeylerinde başladılar.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0680 liradan, avro 8,5450 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,0660 liradan alınan dolar, 7,0680 liradan satılıyor. 8,5430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,5450 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0900 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5340 lira olmuştu.