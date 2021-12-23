Dolar düşüşünü sürdürüyor: 11 TL'nin altına geriledi

Piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomik tedbirlerini benimsemeye başladı. Kur korumalı mevduat uygulamasının ardından düşüş sürüyor.
Dolar 11 lira seviyesinin altına geriledi. Şu anda 10,26 seviyesinde seyrediyor.
Piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomik tedbirlerini benimsemeye başladı. Kur korumalı mevduat uygulamasının ardından düşüş sürüyor.
Dolar 11 lira seviyesinin altına geriledi. Şu anda 10,26 seviyesinde seyrediyor.
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