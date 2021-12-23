Dolar düşüşünü sürdürüyor: 11 TL'nin altına geriledi

İstanbul Ziraat Odası Başkanı fırsatçıları deşifre etti: 2 TL'ye aldıklarını 12 TL'ye satıyorlar

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, tarladan 2 liraya alınan sebzelerin 10-12 liraya satıldığını vurguladığı konuşmasında, 'Birileri çiftçinin üstünden vurgun yapıyor.' diyerek isyan etti. Fiyat artışının, kurdaki dalgalanmalar ve dolar ile alakalı olmadığını ifade eden Demir, 'Maliyetini, cefasını biz çekiyoruz, onlar sefasını sürüyorlar' dedi.