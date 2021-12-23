Ekonomi Dolar düşüşünü sürdürüyor 11 TLnin altına geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar düşüşünü sürdürüyor: 11 TL'nin altına geriledi

Piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomik tedbirlerini benimsemeye başladı. Kur korumalı mevduat uygulamasının ardından düşüş sürüyor. Dolar 11 lira seviyesinin altına geriledi. Şu anda 10,26 seviyesinde seyrediyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar kuru ne kadar? 23 Aralık dolar kaç TL?
Dolar 11 TL'nin altına geriledi.

Piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomik tedbirlerini benimsemeye başladı. Kur korumalı mevduat uygulamasının ardından düşüş sürüyor.

Dolar 11 lira seviyesinin altına geriledi. Şu anda 10,26 seviyesinde seyrediyor.

TCMB'den, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" hesaplarına ilişkin uygulama talimatı
EKONOMİ
TCMB'den, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" hesaplarına ilişkin uygulama talimatı

Merkez Bankası yeni kur rakamını açıkladı
EKONOMİ
Merkez Bankası yeni kur rakamını açıkladı

Dolarda düşüş sürüyor: Yeni güne 12 liranın altında başladı
EKONOMİ
Dolarda düşüş sürüyor: Yeni güne 12 liranın altında başladı

Dolardan TL’ye dönüş böyle oluyor
EKONOMİ
Dolardan TL’ye dönüş böyle oluyor


Nefes kesen eğitim

Nefes kesen eğitim

Jandarma komandolar düşmana korku saldı.
En çok o organ etkileniyor

En çok o organ etkileniyor

​Sağlık Bakanlığı bilim kurulu üyesi açıkladı.
Elini tutan mı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' tepkisi.

​Kur korumalı mevduat uygulamasının ardından düşüş sürüyor.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat

​Mahkemeden Osman Kavala kararı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.