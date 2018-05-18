Dolar ne kadar oldu?

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi 93.467 ile bu hafta başında gördüğü beş ayın zirvesi olan 93.632'ye yakın seyrediyor.

Döviz piyasasında haftanın son işlem gününde dolar yüksek seyrediyor.

Küresel piyasaları izleyen dolar/TL Merkez Bankası'nın "gerekli adımlar atılacak" söylemiyle tarihi zirveden yönünü aşağı çevirdi. Piyasalar Merkez'in olası adımlarını veya açıklamalarını izlemeye devam edecek.

ABD faizlerinin yükselişi ve doların değer kazancı gelişmekte olan ülke para birimlerini satış baskısı altında bırakırken TL'de de bu yüzden baskı hissediliyor.

DOLAR 5 AYIN ZİRVESİNE YAKIN

Uluslararası piyasalarda dolar, ABD ekonomisine ilişkin daha iyimser bir görünüm ve daha fazla faiz artırılması olasılığı ortaya koyan ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle beş ayın zirvesine yakın. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi 93.467 ile bu hafta başında gördüğü beş ayın zirvesi olan 93.632'ye yakın seyrediyor.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Serbest piyasada dolar 4,4620 liradan, euro ise 5,2730 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 4,46 liradan alınan dolar 4,4620 liradan, 5,2710 liradan alınan euro ise 5,2730 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,4550 liradan, euro ise 5,26 liradan satılmıştı.

EKONOMİ Piyasalarda bildik operasyon