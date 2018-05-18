Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
EkonomiDolar ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar kaç lira oldu? Dolar ve euro ne kadar?

Dolar ne kadar oldu?

Vatandaşlar dolar ve euronun yükselmesiyle birlikte "Dolar - euro kaç lira oldu?", "Dolar kuru en son ne kadar oldu?", "Dolar kaç lira?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Son dönemde yükselen dolar ve euro ne kadar? Dolar kaç lira? İşte 18 Mayıs döviz fiyatları...

IHA
Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi 93.467 ile bu hafta başında gördüğü beş ayın zirvesi olan 93.632'ye yakın seyrediyor.
Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi 93.467 ile bu hafta başında gördüğü beş ayın zirvesi olan 93.632'ye yakın seyrediyor.

Döviz piyasasında haftanın son işlem gününde dolar yüksek seyrediyor.

Küresel piyasaları izleyen dolar/TL Merkez Bankası'nın "gerekli adımlar atılacak" söylemiyle tarihi zirveden yönünü aşağı çevirdi. Piyasalar Merkez'in olası adımlarını veya açıklamalarını izlemeye devam edecek.

ABD faizlerinin yükselişi ve doların değer kazancı gelişmekte olan ülke para birimlerini satış baskısı altında bırakırken TL'de de bu yüzden baskı hissediliyor.

DOLAR 5 AYIN ZİRVESİNE YAKIN

Uluslararası piyasalarda dolar, ABD ekonomisine ilişkin daha iyimser bir görünüm ve daha fazla faiz artırılması olasılığı ortaya koyan ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle beş ayın zirvesine yakın. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi 93.467 ile bu hafta başında gördüğü beş ayın zirvesi olan 93.632'ye yakın seyrediyor.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Serbest piyasada dolar 4,4620 liradan, euro ise 5,2730 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 4,46 liradan alınan dolar 4,4620 liradan, 5,2710 liradan alınan euro ise 5,2730 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,4550 liradan, euro ise 5,26 liradan satılmıştı.

Piyasalarda bildik operasyon
EKONOMİ
Piyasalarda bildik operasyon

MB faizi 200 baz puan artıracak
EKONOMİ
MB faizi 200 baz puan artıracak

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu
Gündem

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.
A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Rumen teknik adam Mircea Lucescu aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek
Gündem

TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul'da kapatılan bir fabrikaya ait 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'ndan TIR'lara yüklenerek Ankara'ya taşınıyor. Dev kazanları taşıyan TIR'ların güzergahındaki köy yolunda geçit vermeyen bir evin çatısı kesilerek düzenlendi. Zorlu yolculuğun 20 gün sürmesi planlanıyor.
Amasya'da bir deprem daha oldu
Gündem

Amasya'da bir deprem daha oldu

Amasya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Merzifon ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Merzifon saat 07.35'te de 4,1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.