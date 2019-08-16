Dolar tatil sonrası düştü

Dolar/TL kuru, Kurban Bayramı tatili sırasında Arjantin Pesosu’ndaki sert düşüşün diğer gelişen ülke paralarına yansıyacağı endişeleri ile sert yükseldikten sonra düştü. Salı günü 5.6355 ile Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesini gören kur, sert bir düşüş göstererek 5.55 seviyesinin altına indikten sonra kademeli olarak yükseldi.

Önceki gün 5.63 lira seviyesini gören doların tatil sonrası ilk işlem gününde düşüşe geçmesini değerlendiren analistler, Arjantin'deki seçim sonuçlarına bağlı olarak pesoda görülen güçlü satışın diğer gelişen piyasalara yayılma olasılığının az olduğunu kaydetti.

DEUTSCHE BANK: ARJANTİN YÜZÜNDEN TL SATMAYIN

Deutsche Bank, Arjantin'in durumunun kendine has olduğunu ve diğer gelişen piyasalara yayılmaması gerektiğini kaydetti. Şok seçim sonucunun Arjantin için kendine has bir durum olduğuna dikkat çeken banka, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki diğer gelişen piyasalara (EM) yayılmaması gerektiğini kaydetti. Deutsche Bank, “Türk Lirası daha ziyade iç gelişmeler, akışlar, değerlemeler ve destekleyici kalmaya devam eden mevsimsel faktörlerden yön bulmalı. Bu nedenle Türk lokal varlıklarına yönelik yapıcı eğilimimiz sürüyor” değerlendirmesinde bulundu.