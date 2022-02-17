Dolar yeni güne kaç liradan başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5860 liradan, avro 15,4250 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,5840 liradan alınan dolar 13,5860 liradan satılıyor. 15,4230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,4250 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6230 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4660 lira olmuştu.
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Altın fiyatları jeopolitik risklerden etkilenmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatları sabah erken saatlerde ivme kazanmaya başladı.
Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin azalmaması, Koronavirüs salgınının yayılmasını sürdürmesi, küresel çapta enflasyon sorunu, Fed'in faizleri artırsa da reel faizin altında kalacağı beklentisi altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.
Ons altın fiyatları 1850 dolar desteğinden güç bularak 1876 dolara kadar sıçrama gerçekleştirdi. Güne 1872 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1867 dolar, en yüksek de 1876 doları gördü. Saat 07:41 itibarıyla 1875 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Gram Altın fiyatları da ons altına paralel olarak yükseliş hareketi gösteriyor.
Güne 818 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 816 lira, en yüksek de 820 lira seviyesini gördü. Saat 07:41 itibarıyla gram altın 820.2 liradan alıcı buluyor.
İşte altın fiyatlarında 17 Şubat'ın ilk rakamları..
ÇEYREK ALTIN alış 1.306,31 - satış 1.335,83
YARIM ALTIN alış 2.604,46 - satış 2.671,66
TAM ALTIN alış 5.388,54 -satış 5.523,06
ONS ALTIN 1.873 dolar.
22 AYAR BİLEZİK alış fiyatı 740,61TL, satış fiyatı ise 765,30 TL oldu.
18 AYAR ALTIN alış fiyatı 596,01 TL, satış fiyatı ise 596,42 TL oldu.
14 AYAR ALTIN alış fiyatı 447,76 TL, satış fiyatı ise 540,18 TL oldu.
Altın yeniden sekiz ayın zirvesinde: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Ons altın fiyatları sabah saatlerinde sert yükseliş hareketi gösterdi. 1876 dolara kadar çıkan ons altın böylece yeniden 8 ayın zirvesine ulaşmış oldu. Sabah saatlerinde yaşanan yükseliş sonrası yatırımcılar gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 17 Şubat altın fiyatları..
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Milyonlarca memurun hem gelirini hem de emekli aylığını artıracak 3600 ek göstergede meslek grupları genişliyor. Yeni düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak.
Kıdemler arasında ücret dengesizliğine son verecek düzenleme ile kariyer mesleklerde 600 puanlık artış olacak. Ek göstergeyle eş değer etki yapan, emekli ikramiyesini artıran \"tazminat yansıtma oranlarının\" artırılması da masada.
Sabah'ta yer alan habere göre daire başkanı, genel müdür yardımcısı gibi yöneticilerin altındaki personelden düşük ücret alarak emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanması önlenecek. Hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az 1.250 lira olacak.
İLK TOPLANTI YAPILDI<br><br>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Memur-Sen ve 11 sendika temsilcisinden oluşan 3600 Ek Gösterge Komisyonu ilk toplantısını dün yaptı.
İkinci toplantı 16 Mart'ta olacak. 3600 ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Kamuda ek gösterge dışında kalan personelle birlikte 4 milyona yakın çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli var. Komisyon toplantısında taraflar bütün çalışanları dikkate alan düzenleme konusundaki hassasiyetleri paylaşırken, 16 Mart'a kadar meslek gruplarına ilişkin mutfak çalışması yapılacak.
DÜZELTME YAPILACAK<br><br>Kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dâhil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konuldu. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın \"Kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak\" çağrısı da yaşama geçmiş olacak. Ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı için eğitime göre ek gösterge rakamı belirlenecek.
İKRAMİYELER <br>ARTACAK<br><br>Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeyle hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayısının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor. Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak.
Yerel yönetimler, üniversitelerdeki yöneticilerin de ek göstergeleri yükselecek. Şube müdürleri konumuna göre 3600 ek gösterge alırken, daire başkanlarının göstergesinin 4800'e çıkması öngörülüyor. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1.250 lira, ikramiyesi de 30 bin liranın üzerinde artacak.
BİLGİN: ADİL BİR DÜZENLEME OLACAK<br><br>BAKAN Bilgin, kamu çalışanlarının beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenleme yapma kararlılığında olduklarını söyledi. Bakan Bilgin, \"3600 ek göstergede de büyük bir adım atacağız. Komisyonda meseleler ele alınacak, sosyal tarafların talepleri dile getirilecek, kamu kuruluşlarının imkân ve bakış açıları, teknik olarak bu sorunun çözümüne dair önerileri değerlendirilecek. Komisyon nihai olarak bu kararını birkaç toplantı içerisinde verecek. Adil bir çözüm olacak\" dedi.
TAZMİNAT YANSITMA ORANI DA MASADA<br><br>MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ek göstergenin kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi hem de mesleki sorumlulukları dikkate alan düzenleme olduğunu anımsatarak, \"Yaklaşımımız ek göstergenin kamunun tamamını ilgilendiren boyutuyla ele alınması yönünde. Tazminat yansıtma oranları da emekliliğe etki eden alanlardan birisi. Bunu da gündeme koyduk. 55 ve 255 yansıtma oranı var. Buradan da düzenleme yapılabilir. Emekli ikramiyesine tekabül ediyor\" diye konuştu.
EMEKLİNİN YÜZÜ TEMMUZ'DA DA GÜLECEK<br><br>BAKAN Bilgin, çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmediklerini belirterek, \"Enflasyon farkını vermekle kalmadık, sosyal denge desteği verdik. Netice itibarıyla emeklilerimizin 1.500 lira olan emekli maaşını 2 bin 500 liraya çıkartarak, onların üzerinde yüzde artışları gerçekleştirdik. Yıllık enflasyon yüzde 36 iken, biz altı aylık enflasyon için yüzde 31 zam yaptık. Temmuzda da benzeri bir durumda karşı karşıya kaldığımız zaman bu düzenlemeleri yapacağız. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz\" dedi.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?<br><br>Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.
Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.<br><br>
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK<br><br>Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90'ını oluşturduğu belirtildi.
3600 ek gösterge netleşti: Memurların yüzde 90'ı 3600'e yükselecek
Memurların hem gelirini hem de emekli aylığını artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşiyor. 3600 ek gösterge kapsamında meslek grupları genişliyor peki hangi meslek grupları alınacak? Milyonlarca memurun maaşı, emekli aylığı ve tazminatı nasıl etkilenecek? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri...