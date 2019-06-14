Ekonomi Dolar yeni güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar/TL güne 5.88 seviyesinde - 14 Haziran 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dün öğleden önce 5.81'e kadar gerileyen dolar/TL S-400 açıklamasıyla yükselişe geçerek günü 5.87'nin hemen altında tamamladı. Düşük hacimli piyasada yükselişini sürdüren dolar bu sabah itibarıyla 5.88 liradan işlem görüyor.

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14 Haziran 2019 dolar ve euro fiyatları
14 Haziran 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar kurunda dün S-400 hareketliliği yaşanmıştı. Önceki günü 5.80 seviyesinden kapatan dolar/TL dün sabah saatlerinde 5.84'e yükseldi. Bunun ardından dolar endeksinde yaşanan düşüşe paralel 5.81 liraya kadar gerileyen dolar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun S-400 açıklamasıyla beraber yükselişe geçti.

Bakan Çavuşoğlu S-400 konusunda ABD'ye tepki göstererek "Madem kendinize güveniyorsunuz bizim çalışma grubu teklifimizi kabul etmiyorsunuz. Mektupla ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir cevap hazırlıyor. Kimse Türkiye'ye ultimatom veremez. Türkiye, S-400'leri almıştır. ABD'nin mektubu Türkiye'ye geri adım attırmayacak" dedi.

  • Bu açıklamanın ardından gün içinde 5.85-5.87 aralığında hareket eden dolar/TL günü 5.8697 seviyesinde tamamladı.

Gelişmekte olan para birimleri içinde TL, böylece dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Bunun ardından TSİ gece 2.00 civarında düşük hacimli piyasada bir anda yükselişe geçti ve 5.8835'i gördü. Bu sabah ise TSİ 7.45 itibarıyla dolar 5.8803 liradan işlem görüyor.

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