Dolar yeni güne yükseliş ile başladı

Dün küresel piyasalarda dolardaki değerlenmenin etkisiyle yükselişe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 artışla 3,7703'ten tamamladı.

Dolar/TL, dünkü yükselişini yeni güne de taşıyarak saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,20 primle 3,7780'den alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,16 artışla 4,5060 seviyesinden, sterlin/TL de yüzde 0,10 değer kazanarak 5,1090'dan işlem görüyor.

PETROL FİYATLARI NEGATİF ETKİLEDİ

Analistler, uluslararası piyasalarda doların özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değerlendiğine dikkati çekerek, Türkiye özelinde ise artan petrol fiyatlarının negatif ayrışmaya neden olduğunu ifade etti.

3.80 DİRENÇ NOKTASI

Bugün ABD'de açıklanacak petrol stokları ve üretim verileri ile 2015 yılından bu yana ilk kez 69 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatının seyrinin takip edileceğine değinen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,70 seviyesinin destek, 3,80'in ise direnç konumunda olacağını kaydetti.

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