Dolarda yeni zirve

Dolar/TL, iç ve dış dinamiklere bağlı olarak zirve seviyelere yakın seyrini koruyor. Dün 4.4750 seviyesini test ederek yeni rekorunu kıran kur, bugün 4.46 seviyelerinde güne başladıktan sonra öğle saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve 4,50'ye yaklaştı. Euro ise 5,31'i geçerek rekor kırdı.TL, bu yıl dolar karşısında yüzde 15'e yakın değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybedenlerden biri durumunda.

DOLAR 4.50'YE DAYANDI!

Öğle saatlerinde 4,4983 seviyesine kadar çıkan kur, saat 11:57 itibariyle 4.49 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 5.3234'ü gördükten sonra aynı dakikada 5,3140 seviyesindeydi.