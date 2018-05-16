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EkonomiDolarda yeni zirve
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne yükselişle başladı

Dolarda yeni zirve

Dün ABD'de 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş piyasalarda paniğe neden olurken doların ise daha da değerlenmesine yol açtı. Dünkü yükselişin ardından yeni güne de yükselişle başlayan Dolar/TL, öğle saatlerinde 4.49 seviyesine kadar yükseldi.

AA
Dolar
Dolar

Dolar/TL, iç ve dış dinamiklere bağlı olarak zirve seviyelere yakın seyrini koruyor. Dün 4.4750 seviyesini test ederek yeni rekorunu kıran kur, bugün 4.46 seviyelerinde güne başladıktan sonra öğle saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve 4,50'ye yaklaştı. Euro ise 5,31'i geçerek rekor kırdı.TL, bu yıl dolar karşısında yüzde 15'e yakın değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybedenlerden biri durumunda.

DOLAR 4.50'YE DAYANDI!

Öğle saatlerinde 4,4983 seviyesine kadar çıkan kur, saat 11:57 itibariyle 4.49 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 5.3234'ü gördükten sonra aynı dakikada 5,3140 seviyesindeydi.

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