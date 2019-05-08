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Ekonomi Dolar yeni güne yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar yükselişte - 8 mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar yeni güne yükselişle başladı

Dünkü kapanışı 6.15 seviyesinde yapan dolar 8 Mayıs sabahına da yukarı yönlü başladı. Dolar 6,18, Euro ise 6,92 seviyesinden yeni güne başlangıç yaptı. Piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Merkez Bankası rezervleri, seçim ile ilgili gelişmeler, ABD ile ilişkiler izleniyor

Haber Merkezi Yeni Şafak
8 mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları
8 mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

ABD'nin Çin kararı sonrası yükselişe geçen ve YSK'nın İstanbul seçimlerine yönelik iptal kararı ile de yukarı yönlü seyrini sürdüren dolar/TL dün ekim ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 6.20'ye kadar yükseldikten sonra günü 6.15 ile kapattı.

TL varlıklarının satışıyla Borsa İstanbul da 90 binli seviyelere geriledi. Ayrıca gösterge 10 yıllık tahvil faizi de yükselerek 20 puanı aştı.

Dolardaki yukarı yönlü eğim 8 mayıs sabahına da yansıdı. Dünkü kapanışı 6,15'ten yapan dolar sabah saat 08:35 itibariyle 6,18 seviyesine çıktı.

  • Dünü 6,89 seviyesinde kapatan Euro ise yükseliş sonrası aynı dakikalarda 6,92 seviyesine yükseldi.

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