Dolar yükselişte - 8 mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları Dolar yeni güne yükselişle başladı Dünkü kapanışı 6.15 seviyesinde yapan dolar 8 Mayıs sabahına da yukarı yönlü başladı. Dolar 6,18, Euro ise 6,92 seviyesinden yeni güne başlangıç yaptı. Piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Merkez Bankası rezervleri, seçim ile ilgili gelişmeler, ABD ile ilişkiler izleniyor

Haber Merkezi 08 Mayıs 2019, 08:35 Son Güncelleme: 08 Mayıs 2019, 08:48 Yeni Şafak