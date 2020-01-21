Dolar yeni güne yükselişle başladı

Merkez Bankası'nın, piyasaların beklentisine paralel olarak faizi 75 baz puan indirmesinin ardından aşağı yönlü hareketine yeni haftada da devam eden dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 5,89 seviyesinde başlamasının ardından 21 Ocak Salı gününde ise hafif yukarı yönlü hareket ile güne 5,9223 bandında işlem görerek başladı.

Haftaya 6,53 seviyesinde başlayan Euro/TL ise yeni günde açılışı 6,5721 bandında yaptı.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,82'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 5,95'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.