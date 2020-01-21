Ekonomi Dolar yeni güne yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar yeni güne yükselişle başladı - 21 Ocak dolar ve euro fiyatları

Dolar yeni güne yükselişle başladı

Merkez'in faizleri indirmesiyle haftaya düşüşle başlayan dolar yeni gün açılış rakamı 5,92 seviyesinde oldu. Aynı dakikalarda euro ise 6,57 bandından işlem görüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
21 Ocak 2020 dolar ve euro fiyatları
21 Ocak 2020 dolar ve euro fiyatları

Merkez Bankası'nın, piyasaların beklentisine paralel olarak faizi 75 baz puan indirmesinin ardından aşağı yönlü hareketine yeni haftada da devam eden dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 5,89 seviyesinde başlamasının ardından 21 Ocak Salı gününde ise hafif yukarı yönlü hareket ile güne 5,9223 bandında işlem görerek başladı.

Haftaya 6,53 seviyesinde başlayan Euro/TL ise yeni günde açılışı 6,5721 bandında yaptı.
  • Teknik açıdan dolar/TL'de 5,82'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 5,95'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.

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