Ekonomi Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar geriliyor - 4 Mart 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen sert değer kayıplarına paralel Cuma günü 16 Ocak'tan beri ilk kez 5.40'ın üzerini test ettikten sonra haftaya ABD Çin ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu beklentilerle zirveden gerileyerek başladı.

Haber Merkezi Reuters
4 Mart 2019 dolar ve euro fiyatları
4 Mart 2019 dolar ve euro fiyatları

Sert satış baskılarını durduran iki ana etken ABD ile Çin'in ticaret savaşını sona erdirecek bir anlaşmaya yaklaştığına yönelik işaretler ve doların Fed'in para politikasını sıkılaştırmayacağı beklentisiyle değer yitirmesi oldu.

Bankacılar günün en önemli verisinin Şubat ayına ilişkin enflasyon gerçekleşmeleri olacağını belirtirken piyasalar verinin ayrıntılarından Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin başlayacağı zamanlamaya ve kuvvetine dair tahmin yapmaya çalışacak.

Yıllık enflasyonda beklentilerin üzerinde bir düşüş TCMB'den erken bir indirim beklentisini yeniden gündeme alma potansiyeli taşıyor. Benzer beklentiler yılın başında da fiyatlara yansımış ancak TCMB'nin sıkı duruş söylemleriyle bu beklenti fiyatlamalardan çıkmıştı.

TÜİK tarafından bugün saat 1000'da açıklanacak Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ocak ayında gıdada yaşanan sert artışların ardından tanzim satışlarının başladığı Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.4 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise yüzde 19.9'a sınırlı gerilemesi bekleniyor.

  • Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini Ekim'de yüzde 25.24 ile görmüş daha sonra sınırlı gerileyerek Ocak ayında yüzde 20.35'e gelmişti.

Reuters'ın toplam 17 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre aylık tahminler yüzde 0.3 düşüş ile yüzde 0.8 artış bandında yer alırken yıl sonu tahminleri ise bir önceki anketteki yüzde 15.95 sevisinden sınırlı bir düşüşle yüzde 15.10'a geriledi.

KÜRESEL PİYASALARDA DOLAR GERİLİYOR

Dolar endeksi Fed'in faiz artırımlarında sabırlı olacağı beklentileriyle Cuma günü gördüğü bir haftanın zirve seviyesine kıyasla geriledi. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks Cuma günü 96.551'e kadar yükseldikten sonra bugün yüzde 0.1 düşüşle 96.45'e geriledi.

REKLAM

Son günlerde açıklanan ve imalat sektörünün Çin ekonomisindeki yavaşlamaya en yoğun maruz kalanlar öncülüğünde dünya çapında ivme kaybettiğini gösteren veriler merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmayacağı beklentisini iyice pekiştirdi.

ABD'de yayımlanan ISM imalat sektörü verisi Kasım 2016'dan bu yana en düşük değeri alırken, Michigan tüketici güven endeksi beklentilerden zayıf bir değer aldı. Ayrıca ABD'de kişisel gelirlerin Ocak ayında üç yıldan uzun bir süreden beri ilk defa gerilemesi ve tüketim harcamalarının Aralık'ta yüzde 0.5 azalması ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında sabırlı olacağı beklentisini destekledi.

Dolardaki değer kaybına ve gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki satışların durmasına paralel dolar/TL de güne, geçen hafta gördüğü zirvelerin altında başladı.

  • Dolar/TL geçen hafta Cuma günü 5.4058 seviyesini test ettikten sonda bu sabah güne saat 0857'de 5.3735/5.3795 seviyesinde başladı.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.7393/5.7471 euro/TL 6.1051/6.1146 seviyesindeydi.

Bankacılar Avrupa'da büyüme beklentilerinin yavaşlaması, ABD'de faizlerin sabit tutulacağı hatta indirim ihtimalinin değerlendirilmesinin ve TL'nin nispeten yüksek getirisinin TL'yi cazip kılmaya devam ettiğine dikkat çekiyorlar.

İşte yeni ANKA
EKONOMİ
İşte yeni ANKA

Kumaş ihracatı için yeni ufuk
EKONOMİ
Kumaş ihracatı için yeni ufuk

7 trilyon $’lık fiyasko itirafı
DÜNYA
7 trilyon $’lık fiyasko itirafı
Enflasyon daha da düşecek

Enflasyon daha da düşecek

​Bakan Albayrak: Tedbirler etkisini gösteriyor.
Futbol terörüne soruşturma

Futbol terörüne soruşturma

​Sahaya kesici aletle Amedsporlu futbolcu için harekete geçildi.
KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

Albayrak: 28 Şubat'ın mazlumu biz değil başörtülü kızlardır.
Suudiler işkence ediyor

Suudiler işkence ediyor

​ABD medyasından dikkati çeken iddia.
AK Partiye destek için istifa ettiler

AK Partiye destek için istifa ettiler

​Seçim öncesi İyi Parti'de istifalar devam ediyor.
Dünya düz diyorlardı kendilerini yalanladılar

Dünya düz diyorlardı kendilerini yalanladılar
93 terörist daha etkisiz

93 terörist daha etkisiz

Şubat ayında düzenlenen operasyonların bilançosu açıklandı.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​Şubat ayı TÜFE yüzde 19.67, ÜFE 29.59 oldu.

Sarıyerde AK Partiye büyük katılım

Sarıyerde AK Partiye büyük katılım

​Seçimlere sayılı günler kala istifa eden CHP'li üyeler topluca AK Parti rozeti taktı.

FETÖnün F-16 casusluğu

FETÖnün F-16 casusluğu

ASELSAN'daki kripto yapılanması deşifre edildi.
PKK kardeşlik içinDEAŞlıları bıraktı

PKK kardeşlik içinDEAŞlıları bıraktı

İşbirliği yapan terör örgütleri teröristleri saldı.
Şiddetli yağış geliyor

Şiddetli yağış geliyor

​Meteoroloji'den Türkiye'nin güneyi için uyarı.
Hortum 22 can aldı

Hortum 22 can aldı

​ABD'yi vuran hortum felaketi her şeyi yıktı geçti.
Son düzlükte yeni taktik

Son düzlükte yeni taktik

AK Parti'nin kampanyasında üçüncü aşama başladı.
Adalaraücretsiz ulaşım

Adalaraücretsiz ulaşım

Binali Yıldırım, müjdeyi Büyükada'da verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.