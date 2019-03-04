Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Sert satış baskılarını durduran iki ana etken ABD ile Çin'in ticaret savaşını sona erdirecek bir anlaşmaya yaklaştığına yönelik işaretler ve doların Fed'in para politikasını sıkılaştırmayacağı beklentisiyle değer yitirmesi oldu.

Bankacılar günün en önemli verisinin Şubat ayına ilişkin enflasyon gerçekleşmeleri olacağını belirtirken piyasalar verinin ayrıntılarından Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin başlayacağı zamanlamaya ve kuvvetine dair tahmin yapmaya çalışacak.

Yıllık enflasyonda beklentilerin üzerinde bir düşüş TCMB'den erken bir indirim beklentisini yeniden gündeme alma potansiyeli taşıyor. Benzer beklentiler yılın başında da fiyatlara yansımış ancak TCMB'nin sıkı duruş söylemleriyle bu beklenti fiyatlamalardan çıkmıştı.

TÜİK tarafından bugün saat 1000'da açıklanacak Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ocak ayında gıdada yaşanan sert artışların ardından tanzim satışlarının başladığı Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.4 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise yüzde 19.9'a sınırlı gerilemesi bekleniyor.

Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini Ekim'de yüzde 25.24 ile görmüş daha sonra sınırlı gerileyerek Ocak ayında yüzde 20.35'e gelmişti.

Reuters'ın toplam 17 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre aylık tahminler yüzde 0.3 düşüş ile yüzde 0.8 artış bandında yer alırken yıl sonu tahminleri ise bir önceki anketteki yüzde 15.95 sevisinden sınırlı bir düşüşle yüzde 15.10'a geriledi.

KÜRESEL PİYASALARDA DOLAR GERİLİYOR

Dolar endeksi Fed'in faiz artırımlarında sabırlı olacağı beklentileriyle Cuma günü gördüğü bir haftanın zirve seviyesine kıyasla geriledi. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks Cuma günü 96.551'e kadar yükseldikten sonra bugün yüzde 0.1 düşüşle 96.45'e geriledi.

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Son günlerde açıklanan ve imalat sektörünün Çin ekonomisindeki yavaşlamaya en yoğun maruz kalanlar öncülüğünde dünya çapında ivme kaybettiğini gösteren veriler merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmayacağı beklentisini iyice pekiştirdi.

ABD'de yayımlanan ISM imalat sektörü verisi Kasım 2016'dan bu yana en düşük değeri alırken, Michigan tüketici güven endeksi beklentilerden zayıf bir değer aldı. Ayrıca ABD'de kişisel gelirlerin Ocak ayında üç yıldan uzun bir süreden beri ilk defa gerilemesi ve tüketim harcamalarının Aralık'ta yüzde 0.5 azalması ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında sabırlı olacağı beklentisini destekledi.

Dolardaki değer kaybına ve gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki satışların durmasına paralel dolar/TL de güne, geçen hafta gördüğü zirvelerin altında başladı.

Dolar/TL geçen hafta Cuma günü 5.4058 seviyesini test ettikten sonda bu sabah güne saat 0857'de 5.3735/5.3795 seviyesinde başladı.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.7393/5.7471 euro/TL 6.1051/6.1146 seviyesindeydi.

Bankacılar Avrupa'da büyüme beklentilerinin yavaşlaması, ABD'de faizlerin sabit tutulacağı hatta indirim ihtimalinin değerlendirilmesinin ve TL'nin nispeten yüksek getirisinin TL'yi cazip kılmaya devam ettiğine dikkat çekiyorlar.

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