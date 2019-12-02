Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Piyasalar bu hafta üçüncü çeyrek GSYH ve enflasyon verisini izleyecek. Piyasaların odağındaki bir diğer önemli konu ise 12 Aralık’ta yapılacak olan PPK toplantısı.
ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve dolardaki değerlenmeye paralel hafta başında 5.70’li seviyelerden yükselişe geçen dolar/TL geçen haftanın en yüksek seviyesi olan 5.7910’a kadar yükseldikten sonra aşağı yönlü bir seyir izlemişti.
Dolar yeni güne 5,75, euro ise 6,33 seviyesinde yeni güne başladı.
- TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi.
Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi.