Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Piyasalar bu hafta üçüncü çeyrek GSYH ve enflasyon verisini izleyecek. Piyasaların odağındaki bir diğer önemli konu ise 12 Aralık’ta yapılacak olan PPK toplantısı.

ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve dolardaki değerlenmeye paralel hafta başında 5.70’li seviyelerden yükselişe geçen dolar/TL geçen haftanın en yüksek seviyesi olan 5.7910’a kadar yükseldikten sonra aşağı yönlü bir seyir izlemişti.

Dolar yeni güne 5,75, euro ise 6,33 seviyesinde yeni güne başladı.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi.

Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi.