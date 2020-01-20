Ekonomi Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar ne kadar oldu? 20 Ocak 2020 dolar ve döviz fiyatları

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Merkez'in faiz indirimi ile düşüşe geçen dolar bu seyrini haftanın ilk işlem gününde de devam ettirdi. Dolar haftaya 5,89 seviyesinde başlarken, Euro/TL is 6,53 seviyesinde yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar 20 Ocak 2020'ye nasıl başladı?
Dolar 20 Ocak 2020'ye nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın, piyasaların beklentisine paralel olarak faizi 75 baz puan indirmesinin ardından aşağı yönlü hareketine yeni haftada da devam eden dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 5,89 seviyesinde başladı.

Euro/TL de 6,53 seviyesinde yer alıyor.

Analistler bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken yurt dışında da ABD piyasalarının Martin Luther King Jr.Günü nedeniyle tatil olduğunu belirtti.

  • Teknik açıdan dolar/TL'de 5,82'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 5,95'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.

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