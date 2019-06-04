Dolarda bayram sakinliği

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Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ile cuma günü mesai bitimiyle yola çıkan sürücüler yoğun trafik oluştururken, çok sayıda trafik kazası da meydana geldi. Cuma günü saat 18.00'den tatilin ilk günü olan cumartesi günü saat 18.00'e kadar meydana gelen 29 trafik kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi, 83 kişi yaralandı. Ayrıca Malatya'da bu sabah saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 31 yaşındaki anne öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.